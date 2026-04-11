Novi skandal u Africi! Senegalci na teren poslali starije igrače?!

Mlada nogometna reprezentacija Senegala do 15 godina deklasirala je Maroko 4-0 u polufinalu Afričkog školskog prvenstva, no utakmicu su zasjenile teške optužbe Marokanaca da su njihovi protivnici lažirali godišta igrača. Senegalska dominacija na terenu brzo je pala u drugi plan, a glavna tema postala je navodna dobna razlika među igračima, što je dugogodišnji problem u afričkom nogometu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Potpuna dominacija na terenu

Senegal je pitanje pobjednika riješio na samom početku utakmice odigrane u Zimbabveu. Mrežu mladih 'lavova atlasa' načeo je Bara Gueye već u 18. sekundi, da bi isti igrač u petoj minuti zabio za 2-0. Šokirane Marokance dokrajčio je Mamadou Sy pogotkom u sedmoj minuti za nevjerojatnih 3-0. Svaku nadu u preokret ugasio je Thierno Sarr dalekometnim udarcem u 28. minuti za konačnih 4-0. Maroko se od početnog šoka nije uspio oporaviti, a Senegal je rutinski priveo utakmicu kraju i osigurao finale protiv Ugande.

Optužbe za prijevaru i poziv na istragu

Odmah nakon utakmice, iz marokanskog tabora i od strane navijača krenuli su pozivi na službenu istragu o dobi senegalskih igrača. Marokanski promatrači ukazali su na, kako tvrde, upadljivu fizičku razliku između dviju momčadi. Istaknuli su razlike u visini, tjelesnoj građi i crtama lica, tvrdeći da pojedini senegalski igrači izgledaju znatno starije od propisane U-15 kategorije.

Sumnje je dodatno potaknuo i izostanak sustavnog MRI testiranja na turnirima ovog uzrasta. Za razliku od natjecanja za uzrast do 17 godina, gdje se magnetska rezonancija češće koristi za provjeru starosti kostiju, na školskim prvenstvima takva praksa nije obavezna. Zbog toga Marokanci traže reakciju Afričke nogometne konfederacije (CAF), a spominje se i moguća žalba Sudu za sportsku arbitražu (CAS).

Duhovi prošlosti i otvoreno priznanje

Ova kontroverza oživjela je sjećanja na slučaj iz 2019. godine, kada se pojavila informacija da je osam senegalskih igrača isključeno uoči Svjetskog prvenstva za igrače do 17 godina zbog sumnji u lažiranje godišta. Senegalski nogometni savez tada je demantirao te navode, tvrdeći da su igrači uklonjeni interno prije slanja konačnog popisa Fifi.

Raspravu je dodatno potpirila i izjava bivšeg senegalskog reprezentativca Guiranea N'Dawa, koji je 2020. otvoreno priznao: "U Senegalu je 99 posto igrača smanjilo svoje godine. Kao i svi senegalski igrači, i ja sam smanjio godine kako bih postao profesionalac." Ta izjava sada ponovno kruži društvenim mrežama i dodatno pojačava zahtjeve za transparentnošću i istragom.

*uz korištenje AI-ja.