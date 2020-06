- Bila sam s premijerom cijelo vrijeme, otkako je do\u0161ao pa dok nije oti\u0161ao, i on nije bio ni u jednom bliskom kontaktu. Ni s \u0110okovi\u0107em unato\u010d onoj fotografiji na kojoj ga je potap\u0161ao pola sekunde. Da nisu izbori, Zadar ne bi imao konotaciju kakvu ima i ta prepucavanja preko Zadra nisu dobra. Plenkovi\u0107 se pridr\u017eavao svih mjera i propisa i, s obzirom na svoju funkciju, ni ne mo\u017ee biti u samoizolaciji. On je isklju\u010div - rekla je Babi\u0107 za HTV u srijedu.

Novi test, samoizolacija? Plenki se fotkao s dvojicom zaraženih

Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković bio je na druženju s tenisačima na Adria Touru u Zadru i s Đokovićem i s Ivaniševićem, koji je također pozitivan na korona virus. Ali ne misli u izolaciju

<p>Premijer <strong>Andrej Plenković</strong> testirao se na korona virus nakon teniskog turnira Adria Tour u Zadru i imao negativan nalaz, treći put otkako je izbila pandemija. Ali unatoč činjenici što se susreo s najboljim tenisačem svijeta <strong>Novakom Đokovićem</strong> licem u lice, dao mu šaku i potapšao ga po ramenu, a ovaj je kasnije također bio pozitivan, odbio je ići u samoizolaciju.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ivanišević na korona partyju u Beogradu</strong></p><p>Hrvatski zavod za javno zdravstvo objasnio je kako njihov kontakt ne ulazi u kategoriju bliskih jer se nisu rukovali i nije trajao deset, nego tri minute, prema Plenkovićevoj tvrdnji, ali <a href="https://www.24sata.hr/sport/ivanisevic-pozitivan-na-koronu-702151" target="_blank">pozitivan nalaz Gorana Ivaniševića</a> u petak mogao bi ga nagnati da ponovno razmisli o testiranju i samoizolaciji.</p><p>Uostalom, i sam je Ivanišević, Đokovićev trener, bio negativan po dolasku iz Beograda u Zadar nakon što je imao povišenu tjelesnu temperaturu, pa opet i u ponedjeljak, nakon što se doznalo da je <strong>Grigor Dimitrov</strong> pozitivan. Otišao je u samoizolaciju i treći test na COVID-19 pokazao je kako ima virusa u tijelu.</p><p>Premijer se s Đokovićem susreo u subotu, prvog dana natjecanja u Adria Touru, a tad se i fotografirao s Ivaniševićem, koji mu je bio odmah slijeva, kao i <strong>Nikolinom Babić</strong>, predsjednicom Hrvatskog teniskog saveza, koja se nakon otkazanog turnira nalazi u 14-dnevnoj samoizolaciji.</p><p>- Bila sam s premijerom cijelo vrijeme, otkako je došao pa dok nije otišao, i on nije bio ni u jednom bliskom kontaktu. Ni s Đokovićem unatoč onoj fotografiji na kojoj ga je potapšao pola sekunde. Da nisu izbori, Zadar ne bi imao konotaciju kakvu ima i ta prepucavanja preko Zadra nisu dobra. Plenković se pridržavao svih mjera i propisa i, s obzirom na svoju funkciju, ni ne može biti u samoizolaciji. On je isključiv - rekla je Babić za HTV u srijedu.</p><p>Premijer je na predizbornom skupu u Koprivnici odbio mogućnost ponovnog testiranja jer, kaže, to nije bio bliski kontakt.</p><p>- Vidio sam tu vijest, želim Goranu da se brzo oporavi. Situacija je identična, sve skupa druženje s tenisačima trajalo je dvije, tri minute, bez onoga što se klasificira kao bliski kontakt. Hoću li se opet testirati? Možemo razumjeti želju SDP-a, ali od njihovih želja i realnosti, praktički pozdrava i fotografiranja, je ogromna razlika. Jedno je biti dan zajedno, a drugo je biti dvije, tri minute u kurtoaznom pozdravljanju. Tu je priči kraj - rekao je Plenković i dodao:</p><p>- Je li to odgovorno? Ne konzultiram se s nadrilječnicima, nego s epidemiolozima.</p>