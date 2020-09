Novi težak poraz zagrebaša: U Veszpremu izgubili 12 razlike...

<p>Dvije utakmice, dva poraza od 10 i 12 razlike. Nije drama jer to je trenutno Zagrebova realnost u europskom društvu s dvije top momčadi kakva je prošlog tjedna u Areni bila <strong>Kiel</strong>, a danas <strong>Veszprem </strong>(37-25). Makar Igor Vori nije nosio bijelu zastavu, Zagrebov je cilj bio izgubiti što manje, da glave koliko-toliko ostanu gore uoči <strong>Aalborga </strong>koji je sljedeće srijede prva utakmica koju Zagreb mora dobiti misli li ostati realan u nadama u Ligi prvaka.</p><p>Da smo u Veszpremu, gdje je bilo nešto "crvene vojske" na tribinama, vidjeli bolji Zagreb od onog s Kielom, nismo, ali vidjeli jesmo nova lutanja na poziciji srednjeg beka. Izvan momčadi ostali su Vistorop i Mrakovčić, ali Vori nije krenuo ni s Vlahom ni novopridošlim Laljekom, koji je pokazao da je zanimljiv, već s povratnikom Hrstićem. </p><p>Čak i nije loše Zagreb izgledao napadački koliko obrambeno jer Nenadić se samo trebao zaletjeti i skočiti. Ne samo on, jer nitko osim donekle Mandića nije mogao ili stigao napraviti prekršaj. Nije baš da su protivnici takvi svemirci da se ne može barem to. Uglavnom, teško je Zagreb kontrolirao brzinu domaćih, ali nakon pet primljenih golova u četiri minute uspio ju je ponešto primiriti za 7-8 nakon 13 minuta.</p><p>Veszprem, kojemu su se u momčad vratili Mahe i Lauge, kojih nije bilo u Zadru na SEHA završnici, nije djelovao kao da je u petoj brzini, nije je za Zagreb ni trebao realno, a opet je lagano sve kontrolirao, što je odlika najboljih. </p><p>Zagreb se očekivano mučio s mađarskom obranom u kojoj, kako bi rekao Veselin Vujović, ima njih i na kilo i na metar. Šut izvana teško je prolazio iznad Blagotinšeka, Borozana i Moraesa, pokraj još teže, pa je bilo dosta improviziranja, što su Božović i Hrstić radili OK.</p><p>Kada je bila prilika da se nešto odigra s igračem više, Hrstić i Božović bacili su u dva napada zaredom lopte u ruke Mađarima, a to se, dakako kažnjava i umjesto pristojnog priključka, Veszprem je otišao na 18-11 na kraju prvog poluvremena.</p><p>Pa onda na početku drugog Matanović dobije crveni karton zbog prekršaja na Nenadiću, dojam je prestrogo, ali... Sreća pa domaći nisu nastavili gristi jer se ni njima više obrana nije igrala kada su u 39. minuti digli na +10. Što reći uopće o njoj kada je dobila jedno isključenje na utakmici, a koje nije trebalo ni biti (Blagotinšeka pogodila lopta u nogu).</p><p>Vori se krpao s onim što ima, a to se ne može mjeriti s onim što ima David Davis, koji, recimo, jedva da je digao Maquedu i Laugea, Mahea tek u 50., a Tonnesena ostavio izvan momčadi... Nije to Zagrebov rang.</p><p><strong>Liga prvaka, skupina B, 2. kolo:</strong></p><p><strong>Veszprem -</strong> PPD Zagreb 37-25 (18-12)</p><p><strong>Veszprem</strong>: Corrales, Cupara (7 obrana); Nenadić 5, Maqueda, Lekai, Štrlek 3, Šiškarjev 4, Marguč 3, Mahe 1, Lauge 4, Nilsson 3, Manaskov 3, Blagotinšek, Borozan 4, Moraes 1, Yahia 6</p><p><strong>PPD Zagreb:</strong> Ašanin (1 obrana), Jandrić (5 obrana); Laljek 1, Ćavar, Mandić 4, Božić Pavletić 2, Klarica 2, Burić 2, Vuglač 4, Stojnić 2, Božović 3, Matanović, Srna, Grahovac 1, Vlah, Hrstić 6</p><p><strong>Sedmerci:</strong> Veszprem 3/3, PPD Zagreb 2/2</p><p><strong>Isključenja: </strong>Veszprem 2 minute, PPD Zagreb 8 minuta</p>