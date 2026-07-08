Modrić odmara, ali Milan ne miruje. Novi trener Amorim poručio je da Hrvata želi zadržati po svaku cijenu i čak bi osobno otišao po njega
Novi trener Milana: Ako treba, osobno ću otići po Luku Modrića
Luka Modrić (40) trenutačno je na zasluženom odmoru nakon još jedne duge i naporne sezone. Podsjetimo, prošlog je ljeta legendarni hrvatski veznjak promijenio adresu stanovanja nakon 14 godina u Madridu, a imao je uspješnu sezonu s Milanom, iako su "rossoneri" na kraju sezone, bez Hrvata u sastavu, izgubili "glavu i rep" i senzacionalno ostali bez plasmana u Ligu prvaka.
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Zbog toga se puno toga promijenilo na San Siru u ovih nekoliko tjedana, otkaze su dobili skoro svi, od trenera Allegrija preko sportskog direktora Iglija Tarea, ali u klubu se ipak nadaju zadržati jednog čovjeka, a to je, naravno, Modrić, koji je u sezoni odigrao 37 utakmica za Milan uz dva gola i tri asistencije.
Novi trener, Portugalac Ruben Amorim, otkrio je kako je razgovarao s Modrićem i ne skriva koliko ga želi u svojoj momčadi.
- Želim da Modrić ostane, već sam ragovarao s Lukom i... Ako će biti potrebno, osobno ću otići po njega! Želim da bude u Milanu sljedeće sezone - kratko i jasno je rekao Amorim, koji je prošle sezone dobio otkaz u Manchester Unitedu.
🚨🔴⚫️ Luka Modrić and AC Milan can continue together next season, confirmed as reported.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 8, 2026
“I want Modrić to stay, I spoke to Luka and if needed… I will go get him in person! I want Modrić with us this season”, says Rúben Amorim. 💥🇭🇷 pic.twitter.com/zXLwUPdnGO
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