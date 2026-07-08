Obavijesti

Sport

Komentari 0
ŽELI GA U MOMČADI

Novi trener Milana: Ako treba, osobno ću otići po Luku Modrića

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Novi trener Milana: Ako treba, osobno ću otići po Luku Modrića
Foto: Daniele Mascolo,Chris Radburn/REUTERS
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Modrić odmara, ali Milan ne miruje. Novi trener Amorim poručio je da Hrvata želi zadržati po svaku cijenu i čak bi osobno otišao po njega

Admiral

Luka Modrić (40) trenutačno je na zasluženom odmoru nakon još jedne duge i naporne sezone. Podsjetimo, prošlog je ljeta legendarni hrvatski veznjak promijenio adresu stanovanja nakon 14 godina u Madridu, a imao je uspješnu sezonu s Milanom, iako su "rossoneri" na kraju sezone, bez Hrvata u sastavu, izgubili "glavu i rep" i senzacionalno ostali bez plasmana u Ligu prvaka.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Luka Modrić nakon Portugala VIDEO
Luka Modrić nakon Portugala | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Zbog toga se puno toga promijenilo na San Siru u ovih nekoliko tjedana, otkaze su dobili skoro svi, od trenera Allegrija preko sportskog direktora Iglija Tarea, ali u klubu se ipak nadaju zadržati jednog čovjeka, a to je, naravno, Modrić, koji je u sezoni odigrao 37 utakmica za Milan uz dva gola i tri asistencije.

Novi trener, Portugalac Ruben Amorim, otkrio je kako je razgovarao s Modrićem i ne skriva koliko ga želi u svojoj momčadi.

- Želim da Modrić ostane, već sam ragovarao s Lukom i... Ako će biti potrebno, osobno ću otići po njega! Želim da bude u Milanu sljedeće sezone - kratko i jasno je rekao Amorim, koji je prošle sezone dobio otkaz u Manchester Unitedu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
SP 2026. Raspored i rezultati. Tko protiv koga igra u završnici?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati. Tko protiv koga igra u završnici?

SP 2026. je u najuzbudljivijoj fazi, a Hrvatska se oprostila u šesnaestini finala proširenog Mundijala s 48 reprezentacija i ludim rasporedom po SAD-u, Kanadi i Meksiku
UŽIVO Transferi: Edin Džeko i Marcelo Brozović dobili ponude!
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Edin Džeko i Marcelo Brozović dobili ponude!

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
Zlatko Dalić više nije izbornik! Pljušte reakcije sa svih strana
KLJUČNI RAZGOVOR

Zlatko Dalić više nije izbornik! Pljušte reakcije sa svih strana

Ne mogu opisati koliko sam ponosan na svaku pobjedu, na plasmane na velika natjecanja, na tri medalje, na velike noći hrvatskog nogometa poput one kada smo pobjeđivali Englesku ili Brazil, rekao je

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026