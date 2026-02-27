Novi trener Osijeka: Ako svatko da 10 posto više, to je već igrač više na terenu. Treba naći uloge

Tomislav Radotić započinje svoju misiju na klupi Osijeka. Debi će imati protiv izravnog konkurenta u borbi za opstanak, Vukovara, u subotu od 15 sati. Osijek je u velikim problemima i trenutačno je na zadnjem mjestu s tri boda manje od Vukovaraca. Uoči derbija začelja, Radotić se obratio medijima.

- Prije svega bih se zahvalio na pozitivnom feedbacku. Za mene osobno jedan od najljepši sportski dan u životu. No to bi htio arhivirati i reći da su pojedinci manje bitni. Bitan je Osijek! Stavio bih emociju po strani i fokusirao se na posao - rekao je pa nastavio:

- Kao što sam rekao, prva stvar i najvažnija je da ih pokušamo rasteretiti. Da ih opustimo. Ne da nemaju odgovornost, već da se fokusiraju na ono što mogu; izvedbu na travnjaku. Uvjeriti ih da su kvalitetniji od svojih prezentacija. Za to trebaju znati ulogu koju imaju, da imamo glavu i rep. Bavili smo se psihologijom, ali i drugim stvarima koje smo detektirali kao problem.

Naglasio je da je problem u realizaciji.

- Jakupović ima kvalitete napadača koji je visok. Ne možemo krenuti pričati o pobjedi nad Vukovarom, do toga treba doći. Moramo graditi priču. Isto tako je s napadačem. Da Jakupović pokaže vrijednost, moramo kreirati igru za njega. Treba ga hraniti loptama. Ako je najbolji, moramo mu donositi lopte da ih realizira. Sve je lančano povezano, ali treba biti posljedica nečega. Da igračima pronađemo adekvatne uloge.

Na čemu ste inzistirali?

- Na organizaciji igri. Najviše na tome. Prošli smo kroz sve zone. Od otvaranja do završnice. Sve obuhvatiti na što jednostavniji način. Da bi Osijek igrao nogomet, organizacija i uloge su jako bitne.

Što očekujete od Vukovara?

- Što se tiče njih, do sada su isti stil gajili. I kod kuće i vani, Imaju enormnu energiju, kompaktni su. Momčadska ekipa uz par ekstra pojedinaca. Otprilike znamo što bi mogli očekivati, ali više smo se bazirali na sebe. Želimo imati posjed, glavu i rep, šanse, dolaziti u završnicu i biti efikasan.

Od koga očekuje iskorak?

- Ako svatko da 10 posto više, to je igrač više na travnjaku. Očekujem od Jakupovića golove. Očekujem od krila veći doprinos. Od Bukvića, Omerovića. Golove s distance... Od Teklića. Od bekova asistencije. Polazišna točka je zadnja linija. Očekujem i od sebe i svog stožera puno.

Što s Matkovićem?

- U ovom trenutku, nakon ozlijede koju je imao, on je u fazi u kojoj je umoran. Nije ga bilo sedam, osam mjeseci a ušao je u žrvanj. Visok je i jak, težak. I to sve utječe na izvedbe. I odluke su drugačije nego kada ima svježinu. Ne sumnjamo u talent. Mislim da je, dakle, umoran. Ali i da će isporučiti sve što treba. On radi razliku. Po tranziciji, dubini. Pozicija? Centralni i krilni napadač. Ne treba sumnjati, ali očekujemo i od njega više.

Navijači su najavili podršku.

- Rekao sam već da ljudi u Osijeku su kritični jer znaju prepoznati dobar nogomet, ali znaju prepoznati trud i dobre stvari. Ne znam kako dobra atmosfera može negativno utjecati? Iluzorno mi je pričati o tome. Očekujem dobru atmosferu i dobro izdanje svoje momčadi. Od mene nećete čuti rečenicu da je Osijek u borbi za opstanak. Neprirodno je i ne ide jedno s drugim.