Novi triple-double Nikole Jokića u pobjedi Denvera protiv Utaha!

Denver Nuggetsi pobijedili su Utah Jazz 135-112 u NBA ligi, uz još jednu sjajnu izvedbu Nikole Jokića.

Srpski centar ubacio je 14 poena, uz po 13 skokova i asistencija i stigao do 14. triple-double učinka u sezoni! Ovo mu je bio 178. triple-double učinak u karijeri u NBA ligi i još samo Oscar Robertson (181) i Russell Westbrook (207) imaju više.

Kod Denvera je raspoložen bio i Jamal Murray sa 27 poena, šest skokova i pet asistencija, dok je za Utah identičan broj poena ubacio Lauri Markkanen.

Foto: Isaiah J. Downing/REUTERS

Nuggetsima je ovo bila sedma pobjeda u posljednjih osam utakmica, tek su Houston Rocketsi prekinuli pozitivan niz u utakmici prije ove. Denver je treći na Zapadu s omjerom 21-7, dok je Utah 12. s 10 pobjeda i 18 poraza.