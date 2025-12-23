Obavijesti

Sport

Komentari 0
SVE JE BLIŽE WESTBROOKU

Novi triple-double Nikole Jokića u pobjedi Denvera protiv Utaha!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Novi triple-double Nikole Jokića u pobjedi Denvera protiv Utaha!
2
Foto: Isaiah J. Downing/REUTERS

Ovo je Jokiću bio 178. triple-double učinak u karijeri u NBA ligi i još samo Oscar Robertson (181) i Russell Westbrook (207) imaju više u povijesti natjecanja

Denver Nuggetsi pobijedili su Utah Jazz 135-112 u NBA ligi, uz još jednu sjajnu izvedbu Nikole Jokića

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Nikola Jokić na raftingu 00:30
Nikola Jokić na raftingu | Video: TikTok

Srpski centar ubacio je 14 poena, uz po 13 skokova i asistencija i stigao do 14. triple-double učinka u sezoni! Ovo mu je bio 178. triple-double učinak u karijeri u NBA ligi i još samo Oscar Robertson (181) i Russell Westbrook (207) imaju više. 

Kod Denvera je raspoložen bio i Jamal Murray sa 27 poena, šest skokova i pet asistencija, dok je za Utah identičan broj poena ubacio Lauri Markkanen. 

NBA: Utah Jazz at Denver Nuggets
Foto: Isaiah J. Downing/REUTERS

Nuggetsima je ovo bila sedma pobjeda u posljednjih osam utakmica, tek su Houston Rocketsi prekinuli pozitivan niz u utakmici prije ove. Denver je treći na Zapadu s omjerom 21-7, dok je Utah 12. s 10 pobjeda i 18 poraza. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Godina je na izmaku, a ovako su je sportaši otvorili: Jedni na plaži, drugi na špici ili treningu
POGLEDAJTE GALERIJU

Godina je na izmaku, a ovako su je sportaši otvorili: Jedni na plaži, drugi na špici ili treningu

Jedna godina puna sportskih događaja je završila, druga uskoro započinje. I dok neki sportaši uživaju u zasluženom odmoru, drugi ga nemaju. Evo kako su 2025. dočekali neki od domaćih i stranih sportskih faca
Hajdučka fešta za kraj 2025. Iris i Marko Livaja u centru pažnje, stigao gost od 40 milijuna eura
POGLEDAJTE GALERIJU

Hajdučka fešta za kraj 2025. Iris i Marko Livaja u centru pažnje, stigao gost od 40 milijuna eura

Hajduk slavio uz Livaju! Drama na terenu i plesna zabava u Splitu. Livaja junak i tragičar utakmice! Iris Livaja i mladi hajdukovci ukrali show na Instagramu
FOTO Vatrena poduzetnica 'pomutila' je pamet NBA zvijezdi. Može mu biti i majka
TURBULENTNI PAR

FOTO Vatrena poduzetnica 'pomutila' je pamet NBA zvijezdi. Može mu biti i majka

Ljubav na kušnji! Jalen Green i Draya Michele, par s 17-godišnjom razlikom, izazivaju skandale i osude. On se seli u Phoenix, a ona ga prati, unatoč kritikama i dramama

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025