Novi udarac za Hajduk: Šarlija otpao za utakmicu protiv Rijeke

Hajduk će u četvrtfinalu Hrvatskog kupa protiv Rijeka nastupiti dodatno oslabljen. Trener Gonzalo Garcia uoči susreta na Rujevici koji je na rasporedu u srijedu u 20 sati ostao je bez još jednog važnog igrača, stopera Zvonimira Šarlija.

Šarlija već dulje vrijeme ima problema s trbušnim zidom, što mu je ove sezone već ograničilo minutažu. Kako bi ubrzao oporavak, odlučio je potražiti pomoć stručnjaka u Beogradu, gdje sportaši često odlaze na terapije za slične tegobe. U istome je gradu ove sezone boravio i vratar Ivica Ivušić.

Garcia tako uoči ključnog kup-okršaja ne može računati na čak petoricu igrača. Zbog ozljeda su izvan pogona Ivušić, Bruno Durdov, Iker Almena i Ismael Diallo, dok Niko Sigur odrađuje suspenziju zbog crvenog kartona. Almena, koji vuče ozljedu gležnja, započeo je s treninzima, ali se ponovno vratio liječničkim tretmanima te ni za ovaj susret neće konkurirati.

Izostanak Šarlije dodatno sužava izbor u posljednjoj liniji. Očekuje se da će stoperski par, kao i u nedavnom prvenstvenom ogledu, činiti Dario Marešić i Ron Raci, dok u konkurenciji za nastup ostaje i mladi Marino Skelin.

Bit će to četvrti ovosezonski dvoboj Hajduka i Rijeke. Na Poljudu su odigrali 2-2, Rijeka je na Rujevici slavila 5-0, a Hajduk je u posljednjem susretu na Poljudu pobijedio 1-0.