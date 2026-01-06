Novi udarac za Ljutić: Sada će u slalomu još teže do rezultata

Zrinka Ljutić prolazi kroz najzahtjevnije razdoblje slalomske karijere otkako se probila u svjetski vrh. Hrvatska skijašica ni u Kranjskoj Gori nije uspjela prekinuti negativan niz, iako je riječ o stazi na kojoj je prošle sezone slavila jednu od najvećih pobjeda u karijeri. Ovoga puta nije završila prvu vožnju, čime je još jednom ostala bez plasmana.

Bio je to već treći slalom ove zime u kojem je ispala već u prvoj rundi. Isto se dogodilo u Courchevelu i Copper Mountainu, dok je u Gurglu utrku završila u drugoj vožnji. Od šest slalomskih nastupa ove sezone, Ljutić je bodove osvojila samo dvaput. Šestim mjestom u Leviju i osmim u Semmeringu, što joj je donijelo ukupno 72 boda u toj disciplini.

Takvi rezultati donijeli su i ozbiljnu posljedicu u poretku. Braniteljica Malog kristalnog globusa više nije među sedam najboljih slalomašica svijeta, pa je ispala iz prve jakosne skupine. To znači da će u sljedećem slalomu, koji je na rasporedu 13. siječnja u Flachauu, startati s brojem između 8 i 15, umjesto s povlaštenim brojevima od 1 do 7 koje je imala dosad.

Takav startni raspon u pravilu donosi zahtjevnije uvjete na stazi, no sam po sebi ne mora biti presudan. Ključ će biti povratak ritma, sigurnosti i samopouzdanja koje je Ljutić krasilo prošle sezone, kada je dominirala u slalomu.

Pozitivna okolnost za mladu hrvatsku skijašicu jest činjenica da u veleslalomu drži visoku razinu. U svih pet utrka ove sezone osvojila je bodove, što potvrđuje da forma nije u potpunosti nestala, već da su problemi zasad koncentrirani isključivo na slalom.

S obzirom na to da ima tek 21 godinu i da je već ostvarila vrhunske rezultate, jasno je kako se nalazi u fazi učenja nošenja s pritiskom, osobito u olimpijskoj sezoni. Upravo će povratak stabilnosti u slalomu u idućim tjednima biti presudan uoči Zimskih olimpijskih igara u Cortini d’Ampezzo, koje predstavljaju glavni cilj sezone za hrvatsku reprezentativku.