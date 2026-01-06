Obavijesti

Sport

Komentari 17
POSLJEDICA REZULTATA

Novi udarac za Ljutić: Sada će u slalomu još teže do rezultata

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
Novi udarac za Ljutić: Sada će u slalomu još teže do rezultata
Foto: Eric Bolte/REUTERS

Pozitivna okolnost za mladu hrvatsku skijašicu jest činjenica da u veleslalomu drži visoku razinu. U svih pet utrka ove sezone osvojila je bodove

Zrinka Ljutić prolazi kroz najzahtjevnije razdoblje slalomske karijere otkako se probila u svjetski vrh. Hrvatska skijašica ni u Kranjskoj Gori nije uspjela prekinuti negativan niz, iako je riječ o stazi na kojoj je prošle sezone slavila jednu od najvećih pobjeda u karijeri. Ovoga puta nije završila prvu vožnju, čime je još jednom ostala bez plasmana.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Izjava Zrinke Ljutić 01:19
Izjava Zrinke Ljutić | Video: Hrvatski skijaški savez

Bio je to već treći slalom ove zime u kojem je ispala već u prvoj rundi. Isto se dogodilo u Courchevelu i Copper Mountainu, dok je u Gurglu utrku završila u drugoj vožnji. Od šest slalomskih nastupa ove sezone, Ljutić je bodove osvojila samo dvaput. Šestim mjestom u Leviju i osmim u Semmeringu, što joj je donijelo ukupno 72 boda u toj disciplini.

24SATA IZ KRANJSKE GORE Kranjska kobasica košta kao da je od zlata, oduševili slovenski svirači: 'Zizi je naša! Volimo je'
Kranjska kobasica košta kao da je od zlata, oduševili slovenski svirači: 'Zizi je naša! Volimo je'

Takvi rezultati donijeli su i ozbiljnu posljedicu u poretku. Braniteljica Malog kristalnog globusa više nije među sedam najboljih slalomašica svijeta, pa je ispala iz prve jakosne skupine. To znači da će u sljedećem slalomu, koji je na rasporedu 13. siječnja u Flachauu, startati s brojem između 8 i 15, umjesto s povlaštenim brojevima od 1 do 7 koje je imala dosad.

FIS Alpine Ski World Cup - Women's Giant Slalom
Foto: Borut Zivulovic/REUTERS

Takav startni raspon u pravilu donosi zahtjevnije uvjete na stazi, no sam po sebi ne mora biti presudan. Ključ će biti povratak ritma, sigurnosti i samopouzdanja koje je Ljutić krasilo prošle sezone, kada je dominirala u slalomu.

Pozitivna okolnost za mladu hrvatsku skijašicu jest činjenica da u veleslalomu drži visoku razinu. U svih pet utrka ove sezone osvojila je bodove, što potvrđuje da forma nije u potpunosti nestala, već da su problemi zasad koncentrirani isključivo na slalom.

KOMENTAR Zrinka nije zaboravila skijati, ovakvu krizu imali su i najveći. No, nešto će morati promijeniti
Zrinka nije zaboravila skijati, ovakvu krizu imali su i najveći. No, nešto će morati promijeniti

S obzirom na to da ima tek 21 godinu i da je već ostvarila vrhunske rezultate, jasno je kako se nalazi u fazi učenja nošenja s pritiskom, osobito u olimpijskoj sezoni. Upravo će povratak stabilnosti u slalomu u idućim tjednima biti presudan uoči Zimskih olimpijskih igara u Cortini d’Ampezzo, koje predstavljaju glavni cilj sezone za hrvatsku reprezentativku.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 17
FOTO Zlatane, gdje ih sve držiš? Ovo je Ibrina kolekcija jurilica
'BOGATA' TRADICIJA

FOTO Zlatane, gdje ih sve držiš? Ovo je Ibrina kolekcija jurilica

Zlatan Ibrahimović u petak je proslavio 44. rođendan, a za prošli je sam sebe počastio Ferrarijem od 900.000 eura. Umirovljeni nogometaš veliki je zaljubljenik u automobile, a posebno mu se sviđa Ferrari
FOTO Zavirite u garažu Lionela Messija. Njegovi limeni ljubimci vrijede stotine milijuna eura
ŠTO VOZI LEO?

FOTO Zavirite u garažu Lionela Messija. Njegovi limeni ljubimci vrijede stotine milijuna eura

Argentinski nogometni velemajstor ne štedi na kupnji automobila. U garaži ima nekoliko Audija, rijetki Ferrari, trkaći Pagani, Maserati, Cadillac, Dodge, Lexus...
FOTO Bivša rukometašica ima opasan biceps. Mnogi je se boje
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Bivša rukometašica ima opasan biceps. Mnogi je se boje

Stefana Sandu sa 16 godina bavila se rukometom, a danas je jedna od najpoznatijih rumunjskih bodibilderica. Isklesala je tijelo i bila svjetska i europska prvakinja. Pogledajte transformaciju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026