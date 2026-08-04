Novi veliki posao Kustošije! Bez odštete doveli igrača Schalkea

Kustošija nastavlja slagati momčad za novu sezonu Prve NL, a novo pojačanje zagrebačkog kluba je Mauro Zalazar (21). Španjolsko-urugvajski veznjak stiže iz Schalkea, a transfer je realiziran bez odštete, uz postotak njemačkom klubu od buduće prodaje. Time bi njemački povratnik u elitu mogao višestruko zaraditi s obzirom na izlazne transfere koje je Kustošija realizirala tijekom posljednjih nekoliko prijelaznih rokova.

Zalazar je posljednje dvije godine bio član Schalkea, za čiju je prvu momčad odigrao dvije utakmice. Za drugu momčad njemačkog kluba nastupio je 19 puta i zabio dva gola, a dio tog razdoblja proveo je i na posudbama u španjolskoj Granadi te portugalskoj Bragi. Zalazar je i redoviti reprezentativac male urugvajske reprezentacije. U Kustošiji bi trebao dobiti veću minutažu i priliku za razvoj. Veliku ulogu u realizaciji transfera odigralo je i to što o Zalazarovoj karijeri brine Andy Bara, a igrač je potpisan za njegovu agenciju Niagara Sports Company.

Zalazar igra na poziciji defenzivnog veznjaka i dolazi iz poznate nogometne obitelji. Njegov otac José Luis Zalazar bivši je urugvajski reprezentativac koji je veći dio karijere proveo u Španjolskoj igrajući za Cádiz, Espanyol, Albacete i Racing Santander. Za Urugvaj je nastupio i na Svjetskom prvenstvu 1986. godine.

Mauro je njegov treći i najmlađi sin, a nogometom se uspješno bavi i njegov brat Rodrigo Zalazar. On trenutačno igra za Sporting, a Transfermarkt njegovu vrijednost procjenjuje na 30 milijuna eura.