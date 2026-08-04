Obavijesti

Sport

Komentari 0
dolazi iz poznate obitelji

Novi veliki posao Kustošije! Bez odštete doveli igrača Schalkea

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Novi veliki posao Kustošije! Bez odštete doveli igrača Schalkea
Foto: R4676 Marco Bader
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Mauro Zalazar igra na poziciji defenzivnog veznjaka, a standardni je član i mlade urugvajske reprezentacije

Admiral

Kustošija nastavlja slagati momčad za novu sezonu Prve NL, a novo pojačanje zagrebačkog kluba je Mauro Zalazar (21). Španjolsko-urugvajski veznjak stiže iz Schalkea, a transfer je realiziran bez odštete, uz postotak njemačkom klubu od buduće prodaje. Time bi njemački povratnik u elitu mogao višestruko zaraditi s obzirom na izlazne transfere koje je Kustošija realizirala tijekom posljednjih nekoliko prijelaznih rokova.

Zalazar je posljednje dvije godine bio član Schalkea, za čiju je prvu momčad odigrao dvije utakmice. Za drugu momčad njemačkog kluba nastupio je 19 puta i zabio dva gola, a dio tog razdoblja proveo je i na posudbama u španjolskoj Granadi te portugalskoj Bragi. Zalazar je i redoviti reprezentativac male urugvajske reprezentacije. U Kustošiji bi trebao dobiti veću minutažu i priliku za razvoj. Veliku ulogu u realizaciji transfera odigralo je i to što o Zalazarovoj karijeri brine Andy Bara, a igrač je potpisan za njegovu agenciju Niagara Sports Company.

OTKRIO KARTE Theophile otkrio nastavlja li karijeru: Kustošija me zvala, ali nisam se vidio u tom projektu...
Theophile otkrio nastavlja li karijeru: Kustošija me zvala, ali nisam se vidio u tom projektu...

Zalazar igra na poziciji defenzivnog veznjaka i dolazi iz poznate nogometne obitelji. Njegov otac José Luis Zalazar bivši je urugvajski reprezentativac koji je veći dio karijere proveo u Španjolskoj igrajući za Cádiz, Espanyol, Albacete i Racing Santander. Za Urugvaj je nastupio i na Svjetskom prvenstvu 1986. godine.

Mauro je njegov treći i najmlađi sin, a nogometom se uspješno bavi i njegov brat Rodrigo Zalazar. On trenutačno igra za Sporting, a Transfermarkt njegovu vrijednost procjenjuje na 30 milijuna eura.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Real izvisio astronomsku cijenu za Vinija, Francuzi potvrdili posao Dinama
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Real izvisio astronomsku cijenu za Vinija, Francuzi potvrdili posao Dinama

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
FOTO U ovoj palači Ronaldo živi sa zaručnicom Georginom u Rijadu. Vrijedi 14 milijuna eura
NE FALI NI PTIČJEG MLIJEKA

FOTO U ovoj palači Ronaldo živi sa zaručnicom Georginom u Rijadu. Vrijedi 14 milijuna eura

Cristiano Ronaldo produžio je ugovor s Al Nassrom do 2027. godine i maksimalno iscijedio svog poslodavca. Uz plaću i razne bonuse, zaradit će oko pola milijarde eura! Uz to je dobio i privatni avion, 16 ljudi koji će raditi za njega, 15 posto vlasništva u klubu i bit će ambasador Svjetskog prvenstva 2036. godine. Legendarni Portugalac i njegova obitelj ostaju živjeti u Rijadu, a nedavno su uselili u novu vilu
FOTO Mirko, jesi to ti? Ovo su sinovi Cro Copa, mišić na mišiću
JABUKA NE PADA DALEKO...

FOTO Mirko, jesi to ti? Ovo su sinovi Cro Copa, mišić na mišiću

Mirko Filipović umirovio se prije šest godina, ali bez sporta ne može. Svakodnevno trenira u dvorani i rezultat se vidi. Tijelo je besprijekorno isklesano i s 51 godinom, a šuška se kako bi se mogao vratiti u ring i to protiv velikog rivala Fjodora. A da krv nije voda, dokazuju i njegovi sinovi Filip (15) i Ivan (23) koje dobio u braku sa suprugom Klaudijom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026