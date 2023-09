Novinar Athletica: Predsjednik Reala ne želi Modrića u prvih 11

Prvi je put ove sezone Luka Modrić (38) započeo dvije vezane utakmice za Real Madrid. A možda i zadnji...

Carlo Ancelotti izvadio je hrvatskog maestra u poluvremenu madridskog derbija između Atletica i Reala (3-1). Opravdano. Luka je bio jedan od najlošijih na terenu, izgubio je posjed čak sedam puta u 45 minuta, a "kraljevi" su morali tražiti preokret i to je bila jedina logična odluka Realovog trenera. Kako god, čini se da je Modrić ispucao svoje kredite u početnoj postavi Reala.

"Florentino Perez je jako nezadovoljan što Modrić i Kroos i dalje čine tandem veznog reda, posebno u važnim utakmicama. Ne želi da ih oni više igraju te je to više puta rekao Ancelottiju, i to još prošle sezone", piše Realov "insajder" i novinar The Athletica Mario Cortegana.

Ipak, ne treba biti previše oštar prema Modriću, pa ni on sam prema sebi. Utakmicu protiv prirode baš nitko ne može pobijediti. Dolaze mlađi, brži, snažniji igrači, no rijetki će iza sebe imati ostavštinu kakvu ima naš maestro. Na to trebamo biti jako posebni, a njemu ništa zamjerati.

- Htio sam imati veću kontrolu u veznom redu, odmoriti Tchouaménija koji je dosad igrao puno i u reprezentaciji. Modrićeva zamjena? Ne želim nikoga okrivljavati, upirati prstom u Modrića bilo bi previše. Nije odigrao dobru utakmicu, kao ni njegovi suigrači, zato sam tražio više visine u napadu i igru s napadačima jer smo gubili - kazao je Ancelotti.

Pred Realom su sad dvije "lakše" utakmice. Prvo mu na Santiago Bernabeu stiže Las Palmas (srijeda), a samo tri dana kasnije gostuje kod Girone. Hoće li Ancelotti odbiti poslušnost Perezu i ipak uvrstiti Modrića u prvih 11 u jednoj od tih utakmica, tek ćemo vidjeti...