Novinar opleo po Fifi: 'Uništili ste nogomet!' Potjerali ga sa Svjetskog prvenstva

Paragvajski komentator Jorge Vera ostao je bez akreditacije nakon oštrih kritika na račun Fife i suca Ivana Bartona. Zasmetao ga je crveni karton Almironu kojeg je dobio zbog pokrivanja usta tijekom susreta s Turskom koji su Paragvajci dobili 1-0, a Turke poslali doma.

- Lopove, lopove, Bartone. Ubili ste nogomet. FIFA, ubili ste nogomet. Infantino, ti si odgovoran za ovo. FIFA, preuzmite odgovornost za to što ste nogomet pretvorili u ovo. Sramota. Trebali biste se sramiti, Infantino - ponijelo je Veru u prijenosu utakmice.

Kao da to nije bilo dosta, obratio se i predsjedniku Južnoameričkoga nogometnog saveza, CONMEBOL-a, Alejandru Domínguezu.

- Alejandro Domínguez, manje se slikaj s Infantinom. Imaj muda. Je***eni lopovi - poludio je do kraja. Nakon što je Vera ostao bez akreditacije do kraja turnira, njegova televizijska kuća ABC Cardinal objavila je priopćenje u kojem poziva FIFA-u da preispita odluku.

Iz ABC Cardinala tvrde da bi FIFA trebala pokazati više razumijevanja jer se radilo o jednokratnom incidentu, nakon kojega su uslijedili isprika i priznanje pogreške.

Nakon oduzimanja akreditacije Vera je na društvenim mrežama objavio video u kojem se ispričao zbog gubitka kontrole i izrazio žaljenje zbog osobnih napada.

A la opinión pública. pic.twitter.com/ix5jwYnqX0 — Jorge Chipi Vera (@ChipiVera89) June 22, 2026

- Obraćam se javnosti. Tijekom prijenosa uživo utakmice Paragvaj protiv Turske, ponesen trenutkom i napetošću, izrekao sam komentare koji su prešli granicu. Upotrijebio sam teške riječi i osobno napao suca i dužnosnike FIFA-e, zbog čega duboko žalim. Priznajem da sam pretjerao u svojim riječima. Već sam poslao službenu bilješku s ispravkom i isprikom timu FIFA-e za akreditacije te priznao verbalni ispad do kojeg je došlo pod pritiskom prijenosa uživo - ispričao se.