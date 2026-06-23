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PARAGVAJSKI SUDAC

Novinar opleo po Fifi: 'Uništili ste nogomet!' Potjerali ga sa Svjetskog prvenstva

Piše Filip Sulimanec,
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Novinar opleo po Fifi: 'Uništili ste nogomet!' Potjerali ga sa Svjetskog prvenstva
Foto: X/Screenshoot

Lopove, lopove, Bartone. Ubili ste nogomet. FIFA, ubili ste nogomet. Infantino, ti si odgovoran za ovo

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Paragvajski komentator Jorge Vera ostao je bez akreditacije nakon oštrih kritika na račun Fife i suca Ivana Bartona. Zasmetao ga je crveni karton Almironu kojeg je dobio zbog pokrivanja usta tijekom susreta s Turskom koji su Paragvajci dobili 1-0, a Turke poslali doma.

 - Lopove, lopove, Bartone. Ubili ste nogomet. FIFA, ubili ste nogomet. Infantino, ti si odgovoran za ovo. FIFA, preuzmite odgovornost za to što ste nogomet pretvorili u ovo. Sramota. Trebali biste se sramiti, Infantino - ponijelo je Veru u prijenosu utakmice.  

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Kao da to nije bilo dosta, obratio se i predsjedniku Južnoameričkoga nogometnog saveza, CONMEBOL-a, Alejandru Domínguezu.

 - Alejandro Domínguez, manje se slikaj s Infantinom. Imaj muda. Je***eni lopovi - poludio je do kraja. Nakon što je Vera ostao bez akreditacije do kraja turnira, njegova televizijska kuća ABC Cardinal objavila je priopćenje u kojem poziva FIFA-u da preispita odluku. 

Iz ABC Cardinala tvrde da bi FIFA trebala pokazati više razumijevanja jer se radilo o jednokratnom incidentu, nakon kojega su uslijedili isprika i priznanje pogreške.

Nakon oduzimanja akreditacije Vera je na društvenim mrežama objavio video u kojem se ispričao zbog gubitka kontrole i izrazio žaljenje zbog osobnih napada.

 - Obraćam se javnosti. Tijekom prijenosa uživo utakmice Paragvaj protiv Turske, ponesen trenutkom i napetošću, izrekao sam komentare koji su prešli granicu. Upotrijebio sam teške riječi i osobno napao suca i dužnosnike FIFA-e, zbog čega duboko žalim. Priznajem da sam pretjerao u svojim riječima. Već sam poslao službenu bilješku s ispravkom i isprikom timu FIFA-e za akreditacije te priznao verbalni ispad do kojeg je došlo pod pritiskom prijenosa uživo - ispričao se.

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