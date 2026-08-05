Novinar prijavio Jusufa Nurkića: 'Uznemirava mene i obitelj...'

Novinar iz Tuzle Edin Skokić podnio je kaznenu prijavu protiv bosanskohercegovačkog košarkaša Jusufa Nurkića, tvrdeći da je godinama izložen psihičkom nasilju, uznemiravanju i proganjanju putem društvenih mreža

Da je slučaj u rukama Kantonalnog tužiteljstva Tuzlanskog kantona, potvrdio je njegov glasnogovornik Admir Arnautović. Prema njegovim riječima, protiv Jusufa Nurkića je formiran predmet, a policijski istražitelji već su provjeravali navode iz prijave i saslušali prijavljenu osobu. Skokić tvrdi da je sve počelo prošle godine, uoči EuroBasketa, nakon njegova kritičkog teksta o Nurkiću i reprezentaciji BiH.

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- Sve je počelo prošle godine pred Eurobasket, kada sam napisao tekst o reprezentaciji. Nurkić je na Facebooku objavio objavu u kojoj je kritizirao Košarkaški savez BiH i uvjete rada. Meni je to bilo iritantno, pa sam napisao kritički tekst pod naslovom 'Šuti i treniraj'. Preko nekih reprezentativaca BiH saznao sam da se užasno naljutio zbog tog teksta. Nakon prvenstva, na svom službenom profilu objavio je moju fotografiju uz komentar da će biti 'veselo', koristeći ulični žargon koji se može shvatiti i kao neizravna prijetnja. To je bio prvi put da sam ga prijavio Kantonalnom tužiteljstvu - ispričao je Skokić. Situacija se dodatno pogoršala u prosincu.

- U prosincu je otišao korak dalje – koristeći umjetnu inteligenciju, montirao je moje fotografije, napravio od mene klauna i objavljivao to u dva navrata na profilu koji prati oko 150.000 ljudi. U početku nisam pridavao previše pažnje tome. Nisam reagirao, niti sam na portalu na kojem sam urednik dopuštao da se piše o njemu. Potpuno sam ga ignorirao - ističe Skokić. Tvrdi da je odluku o podnošenju nove prijave donio nakon događaja koji je, kako kaže, počeo utjecati i na njegovu obitelj.

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- Moj sin trenira košarku u Slobodi i tijekom ljeta treniraju u dvorani Mejdan. Otišao je na trening i brzo se vratio kući. Kada sam ga pitao zašto se vratio, rekao mi je da je tamo bio Nurkić. Tada sam shvatio da je to počelo utjecati na moju djecu i moju obitelj. Provjerio sam njegov službeni profil i vidio da su ti sporni i uvredljivi sadržaji o meni i dalje javno dostupni, čak i nakon više od 30 tjedana. Tada sam presjekao – otišao sam u Tužiteljstvo TK i u lipnju podnio kaznenu prijavu pod svojim imenom i prezimenom, a razmatram i privatnu tužbu za klevetu i uvredu pred Općinskim sudom - zaključuje.