Novo pojačanje za Rijeku! Na Rujevicu stigao talijanski igrač

Rijeka je predstavila novog igrača. Radi se o Talijanu Samueleu Vigantu (21) koji je kao slobodan igrač došao na Rujevicu nakon što mu je istekao ugovor s Monzom. Konkurirat će na lijevom krilu i na poziciji druge "špice", a potpisao je ugovor na četiri godine.

Nogometnu karijeru započeo je u Chievu iz Verone za koji je debitirao u Serie B, a onda je prešao u Monzu, a svojim prvim golom u rujnu 2021. postao je prvi igrač rođen 2004. koji je zabio gol u profesionalnoj ligi u Italiji.

- Već po dolasku u trening-kamp vidio sam da je riječ o odlično organiziranom klubu. Kamp je stvarno lijep i dojmovi su vrlo pozitivni. Lijevo krilo ili druga špica? To su pozicije koje mi odgovaraju. Dešnjak sam, nadam se da ću svojom brzinom i driblingom pomoći momčadi kroz golove i asistencije. - rekao je Samuele Vignato.

S Monzom se plasirao i u Serie A, a prvijencem u ligi protiv Salernitane postao je najmlađi strijelac Monze u najelitnijem razredu talijanskog nogometa. Za Monzu je odigrao 32 utakmice u Serie A, a 13 utakmica je igrao u Serie B. Također, prošao je sve mlade uzraste talijanske reprezentacije, a 2023. osvojio je i Europsko prvenstvo sa selekcijom do 19 godina.