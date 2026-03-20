Novo pravilo Fife: Ženske ekipe morat će imati ženu za trenericu

Krovna svjetska nogometna organizacija, Fifa, donijela je povijesnu odluku koja će iz temelja promijeniti sastave stručnih stožera u ženskom nogometu. Vijeće Fife odobrilo je novu regulativu kojom se nalaže da svaka momčad na ženskim turnirima pod njihovim okriljem mora imati najmanje jednu ženu na ključnoj trenerskoj poziciji.

Prema novom pravilu, koje stupa na snagu odmah, svaka ekipa mora imati najmanje dvije članice osoblja na klupi, pri čemu jedna od njih mora biti glavna trenerica ili njezina pomoćnica. Ova mjera primjenjivat će se na svim Fifinim natjecanjima za žene, od mlađih dobnih kategorija (U-17 i U-20) pa sve do seniorskih turnira, uključujući Svjetsko prvenstvo, Ligu prvakinja i nadolazeće Svjetsko klupsko prvenstvo.

Cilj je osigurati da brzi rast ženskog nogometa prati i veća zastupljenost žena na tehničkim i liderskim pozicijama. Prva natjecanja na kojima će se pravilo primijeniti bit će Svjetsko prvenstvo za igračice do 20 godina, koje se u rujnu održava u Poljskoj, a puna primjena očekuje se na Svjetskom prvenstvu u Brazilu 2027. godine.

Odluka je potaknuta zabrinjavajućim statističkim podacima. Na Svjetskom prvenstvu za žene 2023. godine, samo 12 od 32 reprezentacije vodile su izbornice. Što je još poraznije, šest reprezentacija na tom turniru, uključujući Argentinu, Francusku i Kolumbiju, nije imalo nijednu ženu u svom trenerskom osoblju. Istraživanje koje je Fifa provela 2023. pokazalo je da žene drže tek pet posto trenerskih pozicija u udrugama članicama, što je pad u odnosu na sedam posto iz 2019. godine.

​- Danas jednostavno nema dovoljno žena u trenerskom poslu. Moramo učiniti više kako bismo ubrzali promjene stvaranjem jasnijih puteva, širenjem prilika i povećanjem vidljivosti žena uz aut-liniju - izjavila je Fifina direktorica nogometa, Jill Ellis.

Predsjednik Fife Gianni Infantino također je naglasio važnost ove inicijative.

​- Naravno da trebamo više žena na važnim pozicijama u nogometu. Moramo podržati više žena na nogometnim funkcijama, a možda nam treba i više trenerica u ženskim ekipama - poručio je Infantino.