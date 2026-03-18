Zašto se Trumpovoj Americi ne oduzme domaćinstvo SP-a u nogometu, ali i Olimpijske igre?

Nakon pokretanja brutalne agresije na Ukrajinu i upada vojnih snaga na teritorij susjedne države, Rusija je promptno izbačena iz mnogih sportskih asocijacija, njezinim reprezentacijama zabranjeno je sudjelovanje na velikim natjecanjima, a oni sportaši koji su se mogli natjecati morali su se odreći državnih obilježja i nastupati pod zastavom neutralnih zemalja.

Zašto se sada Sjedinjenim Državama ne oduzme organizacija Svjetskog prvenstva u nogometu, a onda i organizacija Olimpijskih igara u Los Angelesu za dvije godine?

Samo zato što je Donald Trump dobio FIFA nagradu za mir?

Ratni zločini

Rusija je opravdano kažnjena za svoju agresiju na Ukrajinu, ali zašto ista kazna ne dopadne Trumpovu Ameriku koja je bez opravdanja i jasnog cilja napala Iran, počinila ratne zločine, prekršila međunarodno pravo, pogazila iranski suverenitet, izazvala svjetsku krizu i poubijala režimske dužnosnike, ali i 165 iranskih školarki i njihove roditelje.

I to je učinila nakon što je napala Venezuelu, otela predsjednika Nicolasa Madura i odvela ga u američki zatvor. I to je učinila u trenutku kad Trump najavljuje okupaciju Kube. I to je učinila nakon što je Trump sve donedavno javno prijetio slanjem američke vojske i okupacijom Grenlanda.

Prijetnja miru

Donald Trump postao je agresor, prijetnja svjetskom miru, sudionik u ratnim zločinima, neprijatelj međunarodnog poretka, kao i saveznik Vladimira Putina. Zašto onda njegova Amerika nije kažnjena poput Putinove Rusije?

Doduše, ni Putinova Rusija nije bila kažnjena zbog okupacije Krima i Donbasa 2014. godine, već je uredno organizirala SP u nogometu četiri godine kasnije gdje je ugostila mnoge svjetske državnike, sportaše i navijače.

Ali napad na Iran je akt vojne agresije, pod kakvim god se opravdanjem odvijao.

Putin je također pronalazio svoja opravdanja za napad na Ukrajinu: od zaštite ruske manjine, preko denacifikacije Ukrajine, do zaštite od širenja NATO saveza. Recimo, Zoran Milanović navodio je gomilu opravdanja ruske agresije na Ukrajinu.

Iran kao Amerika

Sada i Trump, zajedno s Benjaminom Netanyahuom, pronalazi razna opravdanja za bombardiranje Irana: od uništavanja njegova nuklearnog potencijala, preko zaustavljanja naoružavanja i sponzoriranja terorizma, do smjene zločinačkog, diktatorskog, teokratskog režima.

Pa ipak, dobar dio tih optužbi može se isporučiti na račun Trumpove Amerike.

Bijelu kuću okupirao je teokratski, rasistički, šovinistički, radikalni režim koji krši Ustav, ignorira Kongres, gazi sudove, guši medije, provodi diktaturu, ubija vlastite građane, migrante trpa u konc-logore...

Iranski režim je opasan? Što bi se tek moglo reći za Trumpov? Koji ne samo da prijeti vojnim intervencijama, nego ih i aktivno provodi.

Prijeti Iranu

Još gore, nakon što je napao Iran, gdje eliminira njegov državni vrh, bombardira njegove građane i izaziva svjetski rat, Trump danas poručuje iranskim nogometašima koji bi trebali svoje utakmice igrati u SAD-u da trebaju preskočiti Svjetsko prvenstvo jer "tamo neće biti sigurni".

A kad je Iran zatražio od FIFA-e da njegove utakmice prebaci u Meksiko, čelnici svjetske nogometne organizacije to su odbili.

Umjesto da se kažnjava Ameriku zbog napada na Iran, kažnjava se iranska reprezentacija. Umjesto da se oduzme Americi organizacija nogometnog prvenstva koje će se odvijati u atmosferi nesigurnosti, straha, progona, čak i prijetnji samovoljnim uhićenjima ljudi druge boje kože, kažnjava se zemlja koja je žrtva agresije.

To je očito u skladu s kriterijima FIFA nagrade za mir.

Zašto se tolerira Ameriku?

I opet, možda je Iran doista prijetnja svjetskom miru i sigurnosti, kao što je saveznik Putina u agresiji na Ukrajinu i sponzor terorističkih skupina koje su napale Izrael i prijete zapadnim ciljevima, možda je njegov režim zaista represivan i nedemokratičan, ubija vlastite građane, demokratske prosvjednike, pokušava se domoći nuklearnog oružja...

Ali sve dosad to nije bio razlog za FIFA-u da tu zemlju isključi s prvenstva čiji domaćin, pak, provodi agresiju u više zemalja, poručuje Irancima da nisu sigurni u njegovoj zemlji, najavljuje napad na druge države, ubija američke prosvjednike, ponovno provodi nuklearne testove i općenito, onako neuračunljiv, ucijenjen i korumpiran predstavlja prijetnju svjetskom miru.

Pa čak optužuje Iran da je sam granatirao školu američkim Tomahawk projektilima. I to dvaput.

Zašto se Americi tolerira ono što se nije toleriralo Rusiji?

I zašto se kažnjava žrtva napada, a ne napadač?

Sutra Kuba

Naravno, nema apsolutno nikakve šanse da Trumpova Amerika bude kažnjena za ono što sada radi u Iranu, što je jučer radila u Venezueli, a sutra će raditi na Kubi, a prekosutra i na Grenlandu.

FIFA nagrada za mir potvrdila je da Trump može bombardirati druge zemlje, izazivati ratove, ubijati civile i prijetiti čak i sudionicima Svjetskog prvenstva, a da će ta ista FIFA kažnjavati same Irance.

Sport je postao paravan Donaldu Trumpu za vojnu, ratnu i verbalnu agresiju.

