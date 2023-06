Novo razočaranje za Ronalda: Nije u najboljih 11 saudijske lige

Nakon što mu je istekao ugovor u Manchester Unitedu Cristiano Ronaldo odlučio je preseliti na Bliski istok. Al Nassr je predstavio Ronalda kao najveću zvijezdu lige, a cijela zemlja poludjela je za nogometom. Ronaldo je trebao predvoditi AL Nassr do naslova prvaka, no to mu baš i nije uspjelo.

Konkurentski Al Ittihad došao je do naslova i tako razočarao bogate šeike koji su doveli Portugalca. Ronaldo je zabio 14 golova u 16 utakmica, no to nije bilo dovoljno da pomogne svojoj momčadi. Naprotiv, Saudijci su toliko razočarani Ronaldom da ga nisu uvrstili ni u najbolju momčad sezone.

Zato se jedan drugi bivši igrač Manchester Uniteda našao u najboljoj postavi. Odion Ighalo bio je proglašen kao jedan od najvećih promašaja Manchester Uniteda. U Saudijskoj Arabiji igrao je za Al Hilal i to samo 18 mjeseci. Sezonu je završio sezonu kao treći najbolji strijelac lige. Osim što Ronaldo nije uspio doći do naslova prvaka, najbolja momčad sezone pokazuje koliko je ova sezona loša za Portugalca.

Osim toga, sljedeća sezona potencijalno će mu biti još i teža. Ronaldu će se konkurencija u Saudijskoj Arabiji opasno pojačati. Al Ittihad je u svoje redove doveo Karima Benzemu i tako dodatno pojačao svoju momčad. Podsjetimo, Ronaldo je na Svjetskom prvenstvu u Katru bio izabran u najgoru momčad prvenstva.