Novogodišnje pojačanje: Zagreb iz PSG-a doveo reprezentativca Egipta, igrao je i na SP-u u Areni

I to se dogodilo, nakon prvog Gruzijca, u dresu RK Zagreba igrat će i prvi Egipćanin. Hrvatskog prvaka za drugi dio sezone pojačao je Abdelrahman Abdou, koji više nije ni mlad s 30 godina, ali Zagrebu će svakako biti od pomoći na najupitnijoj poziciji lijevog vanjskog. I ne samo do kraja tekuće sezone nego i dulje.

Kad kažemo da Abdou dolazi iz PSG-a, onda tomu i ne treba dodatak. Došao je u Pariz ljetos, ali u takvoj konkurenciji treba ponuditi i nešto više da bi se zadržalo dulje. Odigrao je nekoliko utakmica u Ligi prvaka, zabio dva gola na početku sezone. Prije PSG-a igrao je za Al Ahly devet godina i dvaput bio prvak Egipta, prvak Afričke lige prvaka... Za reprezentaciju Egipta ima 45 utakmica i 80 golova, igarao je na Svjetskom prvenstvu u Areni, baš protiv Hrvatske, na Olimpijskim igrama u Parizu lani...

IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., Zelenortski Otoci - Egipat | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Mi smo pokazali interes za njega i prošle sezone, ali je on tad potpisao za PSG. Ipak, u ovom trenutku uspjeli smo se dogovoriti s igračem i s njegovim klubom te smo ga doveli u naše redove na period od godine i šest mjeseci. On je iznimno kvalitetan lijevi bek u oba smjera. Sjajan je napadač, a podjednako je dobar i u fazi obrane. Ima i iskustvo igranja za egipatsku reprezentaciju i sigurno je da će biti veliko pojačanje za nas - rekao je sportski direktor Zagreba, Damir Bičanić.

Zagreb je već krenuo u rekonstrukciju, ali prava se očekuje tek na ljeto...