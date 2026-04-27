Novosađanin dolazi iz Szegeda na mjesto Klarice: I u Zagrebu bih volio biti lider na terenu
Ne poznajem hrvatsku ligu najbolje. Znam za Nexe protiv kojeg sam igrao dosta puta i Sesvete iz Europske lige, ali svakako očekujem da budemo prvaci, kaže Jovica Nikolić
Na mjesto Luke Lovre Klarice, koji odlazi u Kielce, sljedeće sezone u RK Zagreb stiže Jovica Nikolić (24). Ne bude li još dodataka, on i Giorgi Tskhovrebadze bit će tandem na poziciji desnog vanjskog. U Zagreb, i dalje mladi, ljevak iz Novog Sada stiže iz Pick Szegeda, koji ga je u studenom doveo iz Kuvajta nakon ozljede Norvežanina Roda. Nije se naigrao prema željama u debitantskoj sezoni Lige prvaka, no to bi se trebalo promijeniti u hrvatskom prvaku. Rukometno se afirmirao u Vojvodini, u Wetzlaru je stekao iskustvo Bundeslige, unatoč težoj ozljedi, a prošao je u kratku kuvajtsku avanturu.