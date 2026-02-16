Novost u umjetničkom klizanju: Po prvi puta u povijesti ZOI na ledu se nalazi čovjek s kamerom

Dok se natjecatelji u umjetničkom klizanju zagrijavaju ili kasnije klanjaju publici na Olimpijskim igrama u Milanu, jedan čovjek obučen u bijelo odijelo neprimjetno kliže u dvorani. Riječ je o Jordanu Cowanu, bivšem američkom klizaču na ledu čiji je zadatak da kamerom obilježi emocionalne trenutke iz različitih kutova koji se ne mogu vidjeti na televiziji. Cowan je prvi snimatelj na ledu u povijesti Zimskih olimpijskih igra.

Upravo mu iskustvo u ovom sportu omogućuje da se kreće s jednakom gracioznošću i brzinom kao i sportaši koje snima. Nakon što je 2011. završio natjecateljsku karijeru, inspiraciju je pronašao u svijetu plesa i načinu na koji je televizija motivirala amatere. Želio je postići isto za klizanje, pa je 2018. osnovao tvrtku On Ice Perspectives i počeo stvarati viralne videozapise koji su sport prikazali iz potpuno nove perspektive.

Cowan izlazi na led s kamerom u ruci odmah nakon završetka izvedbe te pruža potpuno novi doživljaj sportaša nakon nastupa.

- Biti prva osoba na ledu na kraju njihovog nastupa je takva privilegija i definitivno želim da prožive sve emocije nakon nastupa - rekao je u jednom intervjuu.

Koliko je njegov posao delikatan, najbolje se vidjelo nakon dva nastupa američkog klizača Ilije Malinina. Nakon što je 21-godišnjak briljirao u svom slobodnom programu u timskom natjecanju i pomogao SAD-u da osvoji zlato, uzbuđeno je "udarao" u Cowanovu kameru. No, kada je pogriješio u finalu pojedinačnog natjecanja, Cowan je zadržao distancu dok se klizač slamao u grimasu potpunog razočaranja.

Foto: Yara Nardi

Da bi izveo ovakve manevre, Cowan se oslanja na posebno dizajniranu opremu. Koristi laganu kameru montiranu na elektronički stabilizirani zglob koji održava horizont ravnim bez obzira na brzinu kretanja ili vjetar koji stvara. Dodao je i ručni fokus, filmski zum i bežični prijenos, što mu omogućuje potpunu mobilnost bez žrtvovanja kvalitete slike. Dok on klizi i kadrira, drugi operater često daljinski upravlja fokusom i zumom kako bi se osigurala tehnička savršenost.

Foto: Amanda Perobelli

Da bi posao radio uspješno, ključno je da ima savršene klizačke vještine i osjećaj za prostor.

- Istrenirao sam se da mogu pratiti klizače bez poznavanja koreografije. Oni znaju da ne moraju paziti na mene, a ja ću učiniti sve da im se sklonim s puta jer je sigurnost moj prioritet broj jedan. Najbolji kompliment koji dobijem je kada klizači kažu da nisu ni primijetili da sam bio tamo - izjavio je Cowan jednom prilikom.