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USKORO NOVA SEZONA

Novost za NBA gledatelje u Hrvatskoj: Utakmice će se moći gledati i na streaming platformi

Piše Luka Tunjić,
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Novost za NBA gledatelje u Hrvatskoj: Utakmice će se moći gledati i na streaming platformi
Foto: Sergio Estrada
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Nova NBA sezona počinje 20. listopada, a hrvatske ljubitelje košarke čeka novost u ponudi prijenosa. Odabrane utakmice bit će dostupne i putem još jedne platforme, u sklopu postojećih pretplata

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Nova NBA sezona počinje 20. listopada, a ljubitelji košarke u Hrvatskoj dobit će još jednu opciju za praćenje utakmica. Uz Sport Klub, koji prenosi najjaču košarkašku ligu svijeta, od 22. listopada odabrani susreti bit će dostupni i na streaming platformi Disneyju+.

Prijenosi u Hrvatskoj bit će uključeni u postojeće pretplate na Disneyju+, a gledatelji će im pristupati putem ESPN-a unutar platforme. Ponudu će otvoriti utakmica Los Angeles Lakersa i Golden State Warriorsa, koja se prema hrvatskom vremenu igra 22. listopada.

NBA: Preseason-Los Angeles Lakers at Sacramento Kings
Foto: Sergio Estrada

Najavljeni paket obuhvaća odabrane utakmice regularne sezone, doigravanja, konferencijskih finala i NBA finala. Prijenosi će imati komentare na engleskom jeziku, uz stručne analitičke emisije, a najavljeno razdoblje dostupnosti proteže se od sezone 2026./27. do 2035./36.

NBA će se moći pratiti i na kanalima Sport Kluba, ovisno o televizijskom paketu gledatelja.  Regularni dio sezone 2026./27. završava 11. travnja. Nakon toga slijede borba za preostala mjesta u doigravanju kroz play-in turnir te nokaut-faza sezone.

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