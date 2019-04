Novi val u Ciboni: Samo dvojica igrača rodila su se van Zagreba

Cibona opet ima sjajnu mladost, juniori su u velikom finalu ABA lige svladali Crvenu zvezdu, tako potvrdili kako "pod Tornjem" trenutačno rastu najtalentiraniji košarkaši u regiji.

A "cibosi" su u Slavonskom Brodu imali najmlađu momčad, titulu MVP-a ponio je i najmlađi igrač cijelog turnira - Roko Prkačin (16). Mlada zvijezda već je poznata košarkaškoj javnosti, no struka vjeruje kako će seniore Cibone godinama nositi još Sandro Rašić, Danko Branković...

A ovu generaciju "vukova" predvode - Zagrepčani!

Samo su dvojica (Rašić, Porobić) od 12 osvajača juniorske ABA lige rođeni izvan Zagreba. Uz trenera juniorske momčadi Ivana Jurana i direktora kluba Domagoja Čavlovića, tvorci ove nevjerojatno talentirane generacije su Davor Škaro i Ante Samac.

- Mi u omladinskom pogonu imamo samo hrvatske košarkaše, meni je prirodno da u Hrvatskoj guramo Hrvate. Pa kada smo 2014. osvojili seniorsku ABA ligu, glavne zvijezde bili su Dario Šarić i Jerel Blassingame, ali sva su djeca bila luda za Darijom, s njime su se mogli poistovjetiti, teško se tako vezati uz stranca - kaže Čavlović.

Filozofija Cibone danas je drugačija, "novaca nema više na bacanje", pa je cilj odgajati mlade snage, uz dodatnu selekciju biti najbolji u regiji, tako formirati seniorsku momčad. Jedan od velikim "fanova" Ciboninih klinaca je Damir Markota, igrač seniorske momčadi koji je hrvatsku košarkašku mladost išao bodriti u Novi Sad (reprezentaciju U-16 u pohodu na europsko zlato), pa i sada u Slavonski Brod.

- Ovi dečki su sjajni, baš ih uživam gledati. Ma realno, svima su se nekako već zasitili priča o seniorskoj košarci, tu je bilo puno neuspjeha, glavno da se svi skupa imamo kome okrenuti. I svi ovim dečkima moramo pomoći da uspiju, vrate hrvatsku košarku u visine. Naravno, ne smijemo na te klince stavljati pritisak, pa oni imaju tek 16-17 godina, ali oni vrijede, stvarno vrijede - kaže Damir Markota, pa dodaje:

- Roko Prkačin je vrhunska košarkaška priča već dvije-tri godine, o njemu se puno toga zna, ja ga svakodnevno gledam i na treninzima. Naravno, da ponekad podviknem na njega, on radi i živi za košarku. I moj je cilj, na neki način, učiniti ga još boljim. Oduševio me i Rašić, on je pravi fizikalac s odličnim šutom, a rijetkost je da takvi košarkaški univerzalci imaju takve napadačke mogućnosti. Ali moram pohvaliti Davora Škaru, Antu Samca i Ivana Jurana, ti dečki stvarno za Cibonu rade velike stvari.