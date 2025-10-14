Obala Bjelokosti izborila SP bez primljenog gola! Na Mundijal ide i reprezentacija Senegala

Nogometne reprezentacije Obale Bjelokosti, Senegala i Južne Afrike izborile su plasman na SP 2026. godine u susretima posljednjeg, 10. kola afričkih kvalifikacija. Obala Bjelokosti je u zadnjem kolu skupine F pobijedila Keniju sa 3-0 završivši kvalifikacije bez primljenog gola. U 10 susreta ostvarila je osam pobjeda i dva remija uz nestvarnu razliku pogodaka 25-0. U zadnjem kolu strijelci u pobjedi protiv Kenije bili su Franck Kessie (7), Yan Diomande (54) i Amad Diallo (84).

Foto: Luc Gnago

Za "slonove", kako glasi njihov nadiomak, bit će to četvrti nastup na SP-u, pri čemu prvi nakon 2014. U dosadašnja tri pokušaja nisu prošli skupinu. Do zadnjeg kola direktnom plasmanu na World Cup nadao se i Gabon, međutim pobjeda 2-0 protiv Burundija nije bila dovoljna. Gabon je na koncu bio drugi s bodom manje.

World Cup je izborio i Senegal porazivši u zadnjem kolu Mauritaniju sa 4-0. Dva gola je zabio Sadio Mane (45+1, 48), a među strijelce su se upisali i Ilman Ndiaye (64) i Habib Diallo (85). Senegal je okončao kvalifikacije sa sedam pobjeda i tri remija osvojivši dva boda više od DR Konga koji je u zadnjem kolu slavio sa 1-0 protiv Sudana. Senegal je do sada tri puta nastupio na svjetskim prvenstvima, a najdalje je dogurao do četvrtfinala u svom premijernom nastupu 2002.

Četiri najbolje drugoplasirane ekipe, Gabon, DR Kongo, Kamerun i Nigerija, imat će još jednu priliku. Borit će se za mjesto afričkog predstavnika na Interkontinentalnim kvalifikacijama. Turnir će se igrati u Maroku, 13. studenog u polufinalu igrat će Gabon i Nigerija, te DR Kongo i Kamerun. Finale je tri dana kasnije, a pobjednik putuje na Interkontinentalne kvalifikacije koje će se održati u ožujku. Sudjelovat će šest reprezentacija podijeljenih u dvije skupine od po tri momčadi, a pobjednici obje skupine kvalificirat će se za Svjetsko prvenstvo. Plasman u kvalifikacijama već su osigurali Bolivija i Nova Calaedonija. Preostala četiri mjesta će popuniti jedna ekipa iz Azije, jedna iz Afrike, te dvije iz CONCACAF-a.