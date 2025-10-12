HRVATSKA - GIBRALTAR 3-0 Bila su ovo unaprijed upisana tri boda, bilo je pitanje s kojim rezultatom. Izborniku je ispunjena želja. Došao je kao 'vatrogasac', ostao i postao heroj, a otići će kao najveći u povijesti
Obiteljski stigli na vrata SP-a! Dalić stigao kao 'vatrogasac', a evo gdje je 8 godina kasnije...
Duge 33 godine prošle su otkad je Zlatko Dalić kao igrač stigao na stadion Varteksa i vjerojatno nije ni slutio kako će mu Varaždin promijeniti život. Tad još mladić iz Livna sad je odradio 101. utakmicu na klupi hrvatske reprezentacije i s 'vatrenima' slavio protiv Gibraltara (3-0). i tako praktički osigurao plasman na nadolazeće Svjetsko prvenstvo!
