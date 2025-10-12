Obavijesti

Sport

Komentari 16
KOMENTAR PLUS+

Obiteljski stigli na vrata SP-a! Dalić stigao kao 'vatrogasac', a evo gdje je 8 godina kasnije...

Piše Fabijan Hrnčić,
Čitanje članka: 2 min
Obiteljski stigli na vrata SP-a! Dalić stigao kao 'vatrogasac', a evo gdje je 8 godina kasnije...
Zlatku Daliću uručen dres za 100. nastup na klupi hrvatske reprezetacije | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

HRVATSKA - GIBRALTAR 3-0 Bila su ovo unaprijed upisana tri boda, bilo je pitanje s kojim rezultatom. Izborniku je ispunjena želja. Došao je kao 'vatrogasac', ostao i postao heroj, a otići će kao najveći u povijesti

Duge 33 godine prošle su otkad je Zlatko Dalić kao igrač stigao na stadion Varteksa i vjerojatno nije ni slutio kako će mu Varaždin promijeniti život. Tad još mladić iz Livna sad je odradio 101. utakmicu na klupi hrvatske reprezentacije i s 'vatrenima' slavio protiv Gibraltara (3-0). i tako praktički osigurao plasman na nadolazeće Svjetsko prvenstvo!

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 16
EKSKLUZIVNO Lamine Yamal s djevojkom napustio Hrvatsku. U društvu mu je bio i Andy Bara
SVJETSKA EKSKLUZIVA

EKSKLUZIVNO Lamine Yamal s djevojkom napustio Hrvatsku. U društvu mu je bio i Andy Bara

Jedna od najvećih nogometnih zvijezda današnjice Lamine Yamal (18) u društvu argentinske reperice Nicki Nicole (25) napustio je Lijepu Našu. Golupčiće smo uhvatili na aerodromu u Zemuniku u društvu menadžera Andyja Bare nakon što su vikend iskoristili za krstarenje dalmatinskim otocima, let i izmjenjivanje nježnosti na jahti
VIDEO Hrvatska - Gibraltar 3-0: Večer prvijenaca u Varaždinu! 'Vatreni' na korak do Mundijala
PRIČUVE ODUŠEVILE

VIDEO Hrvatska - Gibraltar 3-0: Večer prvijenaca u Varaždinu! 'Vatreni' na korak do Mundijala

Hrvatska je pred 7579 gledatelja odigrala sjajnu utakmicu, a do pobjede su ju nosili Fruk, Sučić i Erlić. Sva trojica zabila su prvijence. Za izravan plasman na SP sada nam je dovoljan bod u Rijeci protiv Farskih Otoka
Aleksandar Vučić o porazu od Albanije: Bolje igrače nemamo, a od tuge nisam mogao spavati
OGLASIO SE

Aleksandar Vučić o porazu od Albanije: Bolje igrače nemamo, a od tuge nisam mogao spavati

Albanci imaju igrače koji igraju u Laziju, Atalanti. Navikli smo da budemo najbolji u svemu i da moramo pobjeđivati, smatra predsjednik Srbije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025