FANOVI SE NAŠALILI

Objava o Gvardiolu 'zapalila' internet: 'Financijski će prije on kupiti Barcu nego ona njega...'

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Objava o Gvardiolu 'zapalila' internet: 'Financijski će prije on kupiti Barcu nego ona njega...'
Foto: David Klein/REUTERS

Barcelona će najkasnije na ljeto krenuti po stopera, a osim Gvardiola kao velika želja se spominje i Alessandro Bastoni iz Intera. Također, Sport je objavio vijest da su Katalonci zainteresirani za Luku Vuškovića

Joško Gvardiol jedan je od najtraženijih stopera na tržištu, a interes je pokazala i Barcelona, prenio je Mundo Deportivo. Ipak, fanovi nisu uvjereni da bi moglo doći do transfera, a jedna je objava postala pravi hit. 

Naime, s obzirom na financijske probleme Barcelone i Gvardiolovu tržišnu vrijednost od 70 milijuna eura (transfer bi vjerojatno bio i veći), jedan se fan našalio na društvenim mrežama poručivši:

"Financijski gledano, veće su šanse da Joško Gvardiol kupi Barcelonu", napisao je i dobio više od 17.000 lajkova.

Barcelona će najkasnije na ljeto krenuti po stopera, a osim Gvardiola kao velika želja se spominje i Alessandro Bastoni iz Intera. Također, Sport je objavio vijest da su Katalonci zainteresirani za Luku Vuškovića. 

Erling Haaland and Josko Gvardiol file photo
Foto: martin Rickett/PRESS ASSOCIATION

Podsjetimo, Gvardiol je nakon Svjetskog prvenstva 2022. govorio kako bi volio pojačati Real Madrid, ali pitanje je hoće li "kraljevi" krenuti po Hrvata ili je ipak bliži transferu u Barcelonu.

- Real Madrid je najveći klub na svijetu, tko zna... možda bih jednog dana mogao igrati tamo. Volio bih igrati za tu momčad, da... - govorio je Joško. 

