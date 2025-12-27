Objava o Gvardiolu 'zapalila' internet: 'Financijski će prije on kupiti Barcu nego ona njega...'

Joško Gvardiol jedan je od najtraženijih stopera na tržištu, a interes je pokazala i Barcelona, prenio je Mundo Deportivo. Ipak, fanovi nisu uvjereni da bi moglo doći do transfera, a jedna je objava postala pravi hit.

Naime, s obzirom na financijske probleme Barcelone i Gvardiolovu tržišnu vrijednost od 70 milijuna eura (transfer bi vjerojatno bio i veći), jedan se fan našalio na društvenim mrežama poručivši:

"Financijski gledano, veće su šanse da Joško Gvardiol kupi Barcelonu", napisao je i dobio više od 17.000 lajkova.

Barcelona će najkasnije na ljeto krenuti po stopera, a osim Gvardiola kao velika želja se spominje i Alessandro Bastoni iz Intera. Također, Sport je objavio vijest da su Katalonci zainteresirani za Luku Vuškovića.

Podsjetimo, Gvardiol je nakon Svjetskog prvenstva 2022. govorio kako bi volio pojačati Real Madrid, ali pitanje je hoće li "kraljevi" krenuti po Hrvata ili je ipak bliži transferu u Barcelonu.

- Real Madrid je najveći klub na svijetu, tko zna... možda bih jednog dana mogao igrati tamo. Volio bih igrati za tu momčad, da... - govorio je Joško.