Objavila je poruku Dinamovca: 'Ja ću ti učiniti nešto loše...'

Nakon što je igrač Dinama Iyayi Atiemwen (23) demantirao optužbe Ive Bošnjak (20) koja je rekla da ju je Nigerijac fizički napao, djevojka se ponovno oglasila.

Na Instagramu je objavila njegovu navodnu poruku koju joj je, kako ona tvrdi, poslao:

- Vidim li te u svom stanu, kad se vratim kući, učinit ću ti nešto loše, stoji u poruci na engleskom jeziku koju je navodno nogometaš poslao Osječanki.

Foto: Instagram

Podsjetimo, Iva Bošnjak (20) na društvenim je mrežama objavila kako ju je igrač Dinama Iyayi Believe Atiemwen (23) fizički napao u četvrtak u večernjim satima.

- Gospodin je nakon dolaska policije rekao da sam sama razbacala svoje stvari i da me nije dotaknuo, ali na svu sreću (nesreću) imam vidljive ozljede na svom tijelu - napisala je Iva Bošnjak u objavi na svom Instagram profilu.

Kontaktirali smo je nakon objave i potvrdila je sve što je napisala.

- Prvo smo se posvađali preko poruka, a onda me ignorirao dok sam ga ja čekala u stanu. Zatim se predvečer vratio u stan s jednim prijateljem, a ja sam ostala u sobi. Kad je prijatelj otišao, počeli smo se svađati, a on me prvo odgurnuo, a zatim i udario u glavu. Počeo me gušiti, a ja sam vrištala i vikala da prestane. Uspjela sam se obraniti, sakriti i WC i pozvati policiju koja je došla i napravila uviđaj - kazala nam je Iva.

Igrač Dinama Iyayi Atiemwen (23) demantirao je optužbe:

- Jako mi je žao što se ovo događa. Najoštrije demantiram sve navedeno u objavi dotične dame. Znam da je teško shvatiti kada netko ne želi imati ništa s tobom, ali to nije razlog za lažne optužbe na moj račun. Imam tri sestre i majku i znam se ophoditi prema ženama! One mi nikada ne bi oprostile da sam digao ruku na drugu ženu - napisao je igrač Dinama.

Nedugo nakon njegovog demantija, oglasila se i Iva Bošnjak koja je objavila slike ozljede koje joj je navodno napravio nogometaš Dinama.

- Imaš tri sestre i majku? Ako si se prema njima ponio kako i prema meni, svaki komentar je suvišan! A i jasno imam prijetnje koje si mi pisao! Na ovim slikama jasno se vide modrice i ozljede koje si mi nanio - napisala je Iva na Instagramu i uz to priložila fotografije ozljeda.