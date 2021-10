Rekao sam mu: Čovječe, dobra borba. Na to mi je on rekao da mi ne želi čestitati ni pokazati poštovanje. Rekao sam mu da nema problema. Iznenadio me. Ogorčeni gubitnik, idiot, naljutio se nakon posljednjeg meča Tyson Fury (32, 31-0-1).

Nakon što je spomenuti 'Gypsy King' u 11. rundi nokautirao Deontaya Wildera (35, 42-2-1) i tako obranio WBC pojas teške kategorije, prišao je protivniku i htio mu čestitati, ali to nije prošlo kako je zamišljao. A sad su stigle i snimke spomenutog događaja koje možete pogledati OVDJE.

Wilderove riječi i potez šokirali su i njegove trenere pa se o svemu odlučio oglasiti i smiriti situaciju menadžer 'Bronze Bombera', Shelly Finkel.

- Razgovarali smo o tome i on poštuje Furyja. Nije bio pri sebi u tom trenutku. Mislim da bi mu sad odao priznanje - rekao je.

Podsjetimo, Fury se pokušao nositi kao sportaš i ostaviti trash talk iza njih te ‘zakopati ratnu sjekiru’, ali očito mu to nije pošlo za rukom.

- Htio sam mu iskazati poštovanje i biti sportaš, ali nije htio uzvratiti. Zato ću moliti Boga za njega – pojasnio je u intervjuu za BT Sport.

Prokomentirao je i cijeli meč u kojem je pokazao da je bolji borac od Amerikanca.

- Srušio me par puta, jak je udarač. Neću smišljati nikakve isprike, bila je to sjajna borba. Vrhunski je borac i dobro me namučio za ove novce. Ali, uvijek sam govorio da sam najbolji na svijetu, a on je iza mene. Nemojte sumnjati u mene – zaključio je Fury.