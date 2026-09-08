Objavljen je popis kandidata za prestižnu nagradu Zlatna lopta

Još je nešto više od mjesec dana ostalo do dodjele Zlatne lopte, a sada je objavljen popis 30 igrača koji konkuriraju za prestižnu individualnu nagradu. Svečana ceremonija dodjele održat će se u Londonu u ponedjeljak 26. listopada.

Zanimljivo, ovo će biti prvi puta da se svečanost održava izvan Pariza. Biti će to jubilarna 70. dodjela nagrade koju dodjeljuje France Football.

Za najboljeg igrača svijeta konkurira 30 nogometaša iz prošle sezone 2025/26, a ovo je popis nominiranih: