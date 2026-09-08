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30 NOMINIRANIH

Objavljen je popis kandidata za prestižnu nagradu Zlatna lopta

Piše Issa Kralj,
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Objavljen je popis kandidata za prestižnu nagradu Zlatna lopta
Foto: Molly Darlington
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Svečana ceremonija dodjele održat će se u Londonu u ponedjeljak 26. listopada.

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Još je nešto više od mjesec dana ostalo do dodjele Zlatne lopte, a sada je objavljen popis 30 igrača koji konkuriraju za prestižnu individualnu nagradu. Svečana ceremonija dodjele održat će se u Londonu u ponedjeljak 26. listopada. 

Zanimljivo, ovo će biti prvi puta da se svečanost održava izvan Pariza. Biti će to jubilarna 70. dodjela nagrade koju dodjeljuje France Football. 

Za najboljeg igrača svijeta konkurira 30 nogometaša iz prošle sezone 2025/26, a ovo je popis nominiranih:

  1. Jude Bellingham (Real Madrid - Engleska)
  2. Pau Cubarsí (Barcelona - Španjolska)
  3. Marc Cucurella (Chelsea - Španjolska)
  4. Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain - Francuska)
  5. Luis Díaz (Bayern München - Kolumbija)
  6. Bruno Fernandes (Manchester United - Portugal)
  7. Gabriel Magalhães (Arsenal - Brazil)
  8. Erling Haaland (Manchester City - Norveška)
  9. Harry Kane (Bayern München - Engleska)
  10. Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain - Maroko)
  11. Lamine Yamal (Barcelona - Španjolska)
  12. Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain - Gruzija)
  13. Marquinhos (Paris Saint-Germain - Brazil)
  14. Sadio Mané (Al Nassr - Senegal)
  15. Lautaro Martínez (Inter - Argentina)
  16. Kylian Mbappé (Real Madrid - Francuska)
  17. Nuno Mendes (Paris Saint-Germain - Portugal)
  18. Lionel Messi (Inter Miami - Argentina)
  19. Michael Olise (Bayern München - Francuska)
  20. João Neves (Paris Saint-Germain - Portugal)
  21. Willian Pacho (Paris Saint-Germain - Ekvador)
  22. Julian Quiñones (Al-Qadsiah - Meksiko)
  23. Declan Rice (Arsenal - Engleska)
  24. Rodri (Manchester City - Španjolska)
  25. Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain - Španjolska)
  26. Ferran Torres (Barcelona - Španjolska)
  27. William Saliba (Arsenal - Francuska)
  28. Dayot Upamecano (Bayern München - Francuska)
  29. Vinícius Jr. (Real Madrid - Brazil)
  30. Vitinha (Paris Saint-Germain - Portugal)

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