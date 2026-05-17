Objavljena satnica zadnjeg kola HNL-a: Evo kad su sve utakmice

Piše Issa Kralj,
Piše Issa Kralj,
Zagreb: Lokomotiva i Dinamo sastali se u 27. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Sljedećeg vikenda na rasporedu je posljednje 36. kolo domaćeg nogometnog prvenstva. Na službenim stranicama HNL-a objavljena je konačna satnica, čime je potvrđeno kako će završnica sezone proteći bez uobičajenih kalkulacija i čekanja raspleta u borbi za naslov, Europu ili ostanak.

Do sada je bila nepoznanica u kojim će terminima biti odigrane utakmice zadnjeg kola jer je postojala mogućnost da klubovi koji se bore za iste ciljeve igraju u različito vrijeme, ali sada se zna da će većina tih pitanja biti riješena. Zadnje kolo će se tako igrati u petak (22. svibnja) i subotu (23. svibnja) dok će nedjelja ostati potpuno prazna.

Prvi dvoboj 36. kola igraju Osijek i Slaven Belupo u petak od 16 sati na Opus Areni, nakon čega će istoga dana Hajduk na Poljudu ugostiti Vukovar 1991 (18:15) u oproštaju Vukovaraca od najelitnijeg ranga hrvatskog nogometa. Subotnji program donosi tri susreta. Varaždin i Istra 1961 igrat će od 16 sati, baš kao i Rijeka protiv Gorice na Rujevici.

Zadnje kolo zatvaraju Dinamo i Lokomotiva u subotu od 18:45 na stadionu Maksimir. Dinamo je već ranije osigurao novu titulu prvaka Hrvatske pa će posljednja utakmica sezone ujedno biti i proslava naslova pred domaćim navijačima.

Petak 22. svibnja

Osijek - Slaven Belupo (16 sati)
Hajduk - Vukovar 1991 (18.15 sati)

Subota 23. svibnja

Varaždin - Istra 1961 (16 sati)
Rijeka - Gorica (16 sati)
Dinamo - Lokomotiva (18.15 sati)

