Objavljena simulacija ždrijeba za Euro 2028.! Evo s kim bi Hrvatska mogla igrati

Liga nacija 2026./27. za Hrvatsku neće biti važna samo zbog borbe za završnicu natjecanja. Rezultati "vatrenih" izravno će utjecati i na njihovu poziciju u ždrijebu kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2028. godine, a prema aktualnim projekcijama Hrvatska se nalazi u prvom jakosnom šeširu.

Uefa će ždrijeb kvalifikacija održati 6. prosinca 2026. u Belfastu, a reprezentacije će rasporediti u 12 skupina s četiri ili pet momčadi. Jakosne skupine odredit će prema privremenom ukupnom poretku Lige nacija 2026./27., zbog čega će svaka utakmica u tom natjecanju imati dodatnu težinu. Platforma Football Meets Data, koja se bavi nogometnom statistikom i analizama, napravila je simulaciju ždrijeba prema trenutačnim projekcijama jakosnih šešira i poznatim Uefinim pravilima.

What 🇪🇺 EURO 2028 qualifying might look like?



The visual shows one of the millions of possible combinations just for illustrative purposes.



❗️ It uses projected pots as of 23 Sep, of which only Pot 5 teams are certain to be in.



▪️Four hosts 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇮🇪 and Northern Ireland ☘️… pic.twitter.com/LP81AbONpJ — Football Meets Data (@fmeetsdata) September 23, 2026

Prema jednom od milijuna mogućih scenarija Hrvatska bi bila nositelj skupine u kojoj bi igrala protiv Češke, Gruzije, Cipra i Azerbajdžana. Naravno, riječ je isključivo o ilustrativnoj simulaciji. Do stvarnog ždrijeba može se promijeniti raspored reprezentacija po jakosnim šeširima, a konačnu poziciju odredit će rezultati u Ligi nacija. U ovom trenutku projekcija Hrvatsku smješta u prvi šešir, Češku u drugi, Gruziju u treći, Cipar u četvrti, a Azerbajdžan u peti. Zadrži li status nositelja, Hrvatska bi u kvalifikacijskoj skupini izbjegla ostale reprezentacije iz prvog šešira.

Novi sustav kvalifikacija donosi niz posebnih pravila jer ga Uefa mora uskladiti s rasporedom Lige nacija. Četiri pobjednika četvrtfinala Lige nacija, odnosno sudionici završnog turnira u lipnju 2027., završit će u skupinama s četiri reprezentacije. One neće igrati kvalifikacijske utakmice u ožujku i lipnju, nego će svih šest susreta odraditi tijekom rujna, listopada i studenoga.

Skupine s pet reprezentacija krenut će ranije. Njihove će momčadi imati na raspolaganju deset međunarodnih termina, od čega će osam koristiti za kvalifikacijske utakmice, a u dva neće igrati. Krovna europska nogometna organizacija pritom mora voditi računa i o reprezentacijama koje će u ožujku imati obveze u četvrtfinalu Lige nacija ili doigravanju za promociju i ispadanje. Zbog toga u skupinu s pet reprezentacija može smjestiti najviše jednu momčad koja u tom terminu igra utakmice Lige nacija.

SP 2026 Susret Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Ždrijeb će imati i druga ograničenja. Pet suorganizatora Eura 2028. Engleska, Škotska, Wales, Republika Irska i Sjeverna Irska moraju završiti u različitim skupinama. Uefa će također primjenjivati politička ograničenja te pravila povezana s teškim zimskim uvjetima i prevelikim udaljenostima između država. Football Meets Data u svojoj je simulaciji primijenio sva ta ograničenja, ali naglašava da prikazana kombinacija predstavlja samo jedan od golemog broja mogućih ishoda.

Za Hrvatsku će zato posebno važna biti nova sezona Lige nacija. "Vatreni" igraju u skupini A3 protiv Engleske, Španjolske i Češke, a njihov učinak u šest utakmica utjecat će na ukupni poredak natjecanja i poziciju uoči kvalifikacijskog ždrijeba. Što Hrvatska završi više u ukupnom poretku, imat će bolju startnu poziciju u kvalifikacijama za Euro 2028.

Rijeka: Hrvatski nogometni reprezetativci odradili trening | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

*Uz korištenje AI-ja