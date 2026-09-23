Pašalić: Žao mi je što je propao moj transfer kod Jakirovića

Hrvatska nogometna reprezentacija u ponedjeljak se okupila i otputovala u Rijeku, gdje se priprema za prvi ciklus pod Slavenom Bilićem. "Vatreni" će u subotu (20.45 sati) odmjeriti snage s reprezentacijom Češke u Ligi nacija, a 3. listopada u goste na Rujevicu dolaze Engleske.

Javnosti su se u srijedu poslijepodne, prije popodnevnog treninga, obratili "vatreni" iz MLS lige, napadač Dallasa Petar Musa i krilni ofenzivac Orlanda, Marco Pašalić.

Kako vam se čini novi izbornik Bilić?

Musa: Mogu reći samo pozitivne stvari, ostavio je snažan dojam već na prvom treningu.

Pašalić: Nismo još imali puno prilika za razgovor, ovo je svakome prilika za novi početak. Proveli smo dva jako lijepa dana, izbornik je odličan i s ljudske strane, također mogu reći samo pozitivne stvari.

Rijeka: Reprezentativci Marco Pašalić i Petar Musa na konferenciji za medije | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Marco, što se dogodilo s transferom u Europu?

Pašalić: Drago mi je što dobro guraju, iako nisam njihov član jer mi je Sergej Jakirović pomogao u karijeri, i sada me htio. Transfer je propao u kasnom periodu prijelaznog roka. Bilo mi je krivo, želim se vratiti u Europu, ali radim na sebi.

Petre, želite li se i vi vratiti u Europu?

Musa: Naravno da je povratak u Europu cilj i želja. Svaki dan radim na tome. Ali, sretan sam u Dallasu, imam dobar status u klubu, imam minutažu, a ove sezone imamo i jako dobre rezultate. U nogometu se nikad ne zna, ali na meni je da završim sezonu na najbolji mogući način, pa ćemo vidjeti...

Jeste pohvatali želje novog stožera?

Pašalić: Mislim da je kod svakog trenera otprilike isto, svi traže pobjednički mentalitet i gard. Nije sad neki drugi način igre ili zahtjevi s novim izbornikom. Samo neke stvari koje planiramo promijeniti u igri.

Musa: Marco je sve rekao. Nadovezao bih se, naravno da imamo prostora za napredak i da novi izbornik ima neke želje koje želi prenijeti na nas. Radimo svaki dan da pokažemo to na terenu.

Rijeka: Reprezentativci Marco Pašalić i Petar Musa na konferenciji za medije | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

U čemu se razlikuju Bilić i Dalić?

Musa: Prerano je za donositi nekakav sud. Teško je sad govoriti.

Pašalić: Vidjet ćemo kako će biti kroz ove četiri utakmice.

Petre, gol na SP-u sigurno ti je dao vjetar u leđa dok nosiš dres "vatrenih"...

Musa: Taj gol na Svjetskom prvenstvu dao mi je dodatan poticaj za rad. Još je ljepše bilo jer sam zabio gol u Dallasu, gradu u kojem igram. Ali, ne staje s jednim golom. Svaki dan se moram dokazivati.

Jeste uzbuđeni za utakmicu s Engleskom i Španjolskom?

Pašalić: Svakom je nogometašu privilegija igrati poput reprezentacije kao što je Engleska i svjetskih prvaka Španjolaca. To je dobar izazov i šansa za dokazivanje. Vidjet ćemo na čemu smo i kako se možemo poboljšati.

Rijeka: Reprezentativci Marco Pašalić i Petar Musa na konferenciji za medije | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Proganja li vas i dalje poraz na SP-u?

Pašalić: To je bilo teško prihvatiti. Bilo je važno stabilizirati se nakon SP-a, pokrenuti se s klubovima i posvetiti idućem ciklusu. Bilo je važno da što prije zaboravimo onaj poraz i okrenemo se budućnosti i pozitivi.

Što možete reći o Češkoj?

Musa: Mislim da nas čeka jako čvrst protivnik, žive za prekide, riječ je o čvrstoj i visokoj momčadi. Spremni smo, znamo našu kvalitetu, pripremit ćemo se najbolje što možemo i dati sve od sebe da ih pobijedimo.

Pašalić: To je ozbiljna reprezentacija, za Češku se moramo pripremiti kao i za Španjolsku i Englesku.

Hoćete više vježbat prekide?

Pašalić: Još nismo trenirali, ali pričali smo o tome. Radit će se na tome.