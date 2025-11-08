Obavijesti

SLUŽBENA POTVRDA

Objavljeni su termini HNL-a do kraja godine. Evo kada se igra veliki derbi Dinama i Hajduka

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

HNL objavio je na služenoj stranici termine preostalih kola do kraja godine

Na službenoj stranici HNL-a objavljen je raspored igranja preostalih kola do kraja godine. Do sada su bili poznati samo datumi susreta, ali sada su poznati i točni termini. Ono što je najviše zanimalo navijače je termin derbija Dinama i Hajduka koji je na rasporedu 6. prosinca u 15 sati. To je jedini derbi do kraja ove kalendarske godine, ali borba za naslov bit će teška s obzirom na to da je poredak na vrhu tablice tijesan. 

Raspored preostalih kola ove godine: 

15. kolo:

28.11. Vukovar - Osijek 18:00

29.11. Hajduk - Varaždin 15:30

29.11. Istra 1961 - Slaven Belupo 18:00

30.11. Lokomotiva - Rijeka 15:00

1.12. Gorica - Dinamo 18:00

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a
Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

16. kolo:

5.12. Slaven Belupo - Gorica 18:00

6.12. Dinamo - Hajduk 15:00

6.12. Rijeka - Vukovar 18:00

7.12. Varaždin - Lokomotiva 15:00

7.12. Osijek - Istra 1961

17. kolo:

12.12. Vukovar - Varaždin 18:00

13.12. Osijek - Gorica 15:00

13.12. Lokomotiva - Hajduk 17:30

14.12. Slaven Belupo - Dinamo 15:00

14.12. Istra 1961 - Rijeka 17:45

Zagreb: Dinamo i Rijeka sastali se u 12. kolu Prve HNL
Zagreb: Dinamo i Rijeka sastali se u 12. kolu Prve HNL | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

18. kolo:

19.12. Varaždin - Istra 1961 18:00

20.12. Osijek - Slaven Belupo 15:00

20.12. Dinamo - Lokomotiva 17:45

21.12. Hajduk - Vukovar 15:00

21.12. Rijeka - Gorica 17:45

