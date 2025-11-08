HNL objavio je na služenoj stranici termine preostalih kola do kraja godine
Objavljeni su termini HNL-a do kraja godine. Evo kada se igra veliki derbi Dinama i Hajduka
Na službenoj stranici HNL-a objavljen je raspored igranja preostalih kola do kraja godine. Do sada su bili poznati samo datumi susreta, ali sada su poznati i točni termini. Ono što je najviše zanimalo navijače je termin derbija Dinama i Hajduka koji je na rasporedu 6. prosinca u 15 sati. To je jedini derbi do kraja ove kalendarske godine, ali borba za naslov bit će teška s obzirom na to da je poredak na vrhu tablice tijesan.
Raspored preostalih kola ove godine:
15. kolo:
28.11. Vukovar - Osijek 18:00
29.11. Hajduk - Varaždin 15:30
29.11. Istra 1961 - Slaven Belupo 18:00
30.11. Lokomotiva - Rijeka 15:00
1.12. Gorica - Dinamo 18:00
16. kolo:
5.12. Slaven Belupo - Gorica 18:00
6.12. Dinamo - Hajduk 15:00
6.12. Rijeka - Vukovar 18:00
7.12. Varaždin - Lokomotiva 15:00
7.12. Osijek - Istra 1961
17. kolo:
12.12. Vukovar - Varaždin 18:00
13.12. Osijek - Gorica 15:00
13.12. Lokomotiva - Hajduk 17:30
14.12. Slaven Belupo - Dinamo 15:00
14.12. Istra 1961 - Rijeka 17:45
18. kolo:
19.12. Varaždin - Istra 1961 18:00
20.12. Osijek - Slaven Belupo 15:00
20.12. Dinamo - Lokomotiva 17:45
21.12. Hajduk - Vukovar 15:00
21.12. Rijeka - Gorica 17:45
