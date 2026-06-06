Obožavatelji čekaju 'vatrene' čak i na gradilištu! Saznali smo kako napreduje HNS-ov kamp

Hrvatska je zaslužila dobar, kvalitetan i lijep kamp. Veselim se što će budući veliki igrači Hrvatske stasati u ovom kampu, poručio je Duje Ćaleta-Car na obilasku radova budućeg kampa Hrvatskog nogometnog saveza. Iza hrpa šljunka i armature već se jasno vidi kontura buduće domaće kuće hrvatskog nogometa, pripremaju se tribine koje će jednog dana primati 1500 navijača, a ispod i oko nje niknuti će svlačionice, teretana i uredni hodnici po kojima će prolaziti nove generacije reprezentativaca.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO "Vatreni" u obilasku radova novog kampa HNS-a u Velikoj Gorici | Video: Luka Tunjić/24sata

Za sada je to more betona, šljunka i moćnih strojeva, ali konstrukcija tribine već ima oblik pravog stadiona. Kad stanete ispod krova i pogledate prema nebu, lako je shvatiti zašto su reprezentativci zadovoljno kimali glavom. Novi kamp značajno će olakšati život i rad reprezentacije. Od velike koristi je i neposredna blizina zračne luke Franjo Tuđman.

Kamp će se sastojati od četiri nogometna terena za trening i glavnog stadiona. Naravno, kamp će biti opremljen i teretanom s modernim i funkcionalnim spravama, kakve su potrebne za trening vrhunskih sportaša. Također, tu će biti smješteni uredi HNS-ovih dužnosnika, a kompleks će sadržavati i atletsku stazu, sportsku dvoranu, ambulantu i dvoranu.

Zagreb: Hrvatska nogometna reprezentacija posjetila nogometni kamp HNS-a u izgradnji | Foto: Igor Šoban/PIXSELL

Zagreb: Hrvatska nogometna reprezentacija posjetila nogometni kamp HNS-a u izgradnji | Foto: Igor Šoban/PIXSELL

- Iznenađen sam kako radovi brzo napreduju, hrvatski nogomet to zaslužuje i raduje me da će tu u budućnosti stasati novi veliki igrači Hrvatske. Zadovoljan sam i neka se što prije završi - izjavio je Ćaleta-Car, koji je obišao radove s ostalim reprezentativcima. Osvrnuo se i na problem s leđima...

- Ide na bolje, pogotovo danas. Svaki dan je sve bolje i bolje. Za sutra ću vidjeti s izbornikom jer je plan da bude na sto posto kada dođemo u Ameriku, bit će sve dobro, rekao je Ćaleta-Car.

Kratko je najavio i Sloveniju te Englesku.

Zagreb: Hrvatska nogometna reprezentacija posjetila nogometni kamp HNS-a u izgradnji | Foto: Igor Šoban/PIXSELL

- Idemo po pobjedu. Posljednji je test prije Engleske i svjesni smo da ga moramo dobro odraditi. Svi smo spremni i idemo odraditi to kako treba. A do Engleske ima još vremena i treninga da se uigramo do kraja. Znamo što nas tamo čeka, kakvi uvjeti. Idemo se dobro pripremiti i od tada idemo hrabro i nadati se najboljem, zaključio je Ćaleta-Car.

Obilazak je uveličao i jedan navijač koji je s hrvatskom zastavom iz daljine čekao dolazak reprezentativaca. Primijetio ga je i gradonačelnik Velike Gorice, Krešimir Ačkar, koji ga je pozvao na gradilište. Pozdravio ga je zatim i predsjednik HNS-a, Marijan Kustić.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Kustić pozdravio navijača koji je dočekao "vatrene" u Velikoj Gorici | Video: Luka Tunjić/24sata

Inače, "vatreni" su se u subotu u popodnevnim satima napustili Rijeku, a prije kratkog odmora u Zagrebu uoči prijateljske utakmice sa Slovenijom u Varaždinu (nedjelja, 20.45 sati), obišli su budući hram hrvatskog nogometa. I svi su bili zadovoljni viđenim. A zadovoljno se činio i izvođač radova, tvrtka Kamgrad, iz koje su poručili kako su trenutačno radovi u naprednijoj fazi nego što su očekivali.

Javnosti se obratio još i Petar Sučić, koji je pozvao na optimizam...

Zagreb: Hrvatska nogometna reprezentacija posjetila nogometni kamp HNS-a u izgradnji | Foto: Igor Šoban/PIXSELL

- Moramo biti zadovoljni i optimistični. Idemo na jedno veliko natjecanje, a ako ćemo ići negativni, od toga nema ništa. Momčad se dobro priprema i radi, imali smo zadnje tri prijateljske utakmice stvarno jake protivnike - rekao je Sučić, kojem će ovo biti prvi nastup na Mundijalu...

- Ostvario mi se san. Među mlađima sam u reprezentaciji i osjećaj je poseban. Ne mogu dočekati prvu utakmicu, samo odbrojavam dane. Jako sam uzbuđen. Protiv Slovenije je rezultat važan, ali nije u prvom planu. Bitno je da se igrači podignu na određenu razinu i probati stvari s treninga. Sve je ostalo malo više bitnije od rezultata, ali naravno da želite pobijediti - zaključio je Sučić.

POGLEDAJTE GALERIJU: Kamp 'vatrenih'