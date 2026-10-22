OBRANA KOJA NIŠTA NE BRANI! Kad vam NEC zabije četiri gola, onda se nemate ni čemu nadati
DiNAMO - NEC NIJMEGEN 2-4 Opći je dojam kako bi momčadi ovakvog ranga proteklih godina Maksimir vjerojatno napuštale pune mreže, a sad im Dinamo služi za izlazak iz krize. I to boli...
Dinamo je u trećem kolu Europske lige doživio još jedan poraz. Ovoga puta u Maksimiru je slavio nizozemski NEC Nijmegen 4-2. Ovakve su momčadi prije dvije-tri godine Maksimir napuštale pune mreže, ali sad su stigla neka nova vremena. I Dinamo više, barem rezultatski, nije ni blizu onome koji je u Europi rušio velikane. Baš ni blizu.