Obavijesti

Sport

Komentari 35
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
KOMENTAR PLUS+

OBRANA KOJA NIŠTA NE BRANI! Kad vam NEC zabije četiri gola, onda se nemate ni čemu nadati

Piše Hrvoje Tironi,

DiNAMO - NEC NIJMEGEN 2-4 Opći je dojam kako bi momčadi ovakvog ranga proteklih godina Maksimir vjerojatno napuštale pune mreže, a sad im Dinamo služi za izlazak iz krize. I to boli...

Dinamo je u trećem kolu Europske lige doživio još jedan poraz. Ovoga puta u Maksimiru je slavio nizozemski NEC Nijmegen 4-2. Ovakve su momčadi prije dvije-tri godine Maksimir napuštale pune mreže, ali sad su stigla neka nova vremena. I Dinamo više, barem rezultatski, nije ni blizu onome koji je u Europi rušio velikane. Baš ni blizu.

Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 34
FOTO Paragvajska plivačica je izazvala buru provokativnim oblačenjem pa šokirala potezom
IMA SVOJE PRINCIPE

FOTO Paragvajska plivačica je izazvala buru provokativnim oblačenjem pa šokirala potezom

Paragvajska olimpijka Luana Alonso naljutila je šefove iz paragvajskog saveza zato što je umjesto službenih uniformi po olimpijskom selu i Parizu nosila odjeću po svojoj volji. Nakon Igara se umirovila i sada okrenula drugoj karijeri
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo

Dinamo traži nokaut-fazu u Europskoj ligi, Hajduk nakon odličnog starta vjeruje u nastavak natjecanja u Konferencijskoj
Dinamo - NEC 2-4: Neuvjerljivi 'modri' potonuli na Maksimiru
NIZOZEMCI SLAVILI

Dinamo - NEC 2-4: Neuvjerljivi 'modri' potonuli na Maksimiru

DINAMO - NEC 2-4: Beljo je bio dvostruki strijelac (33', 37') za Dinamo u prvom porazu u Europskoj ligi. NEC je poveo u 25. minuti, modri okrenuli, ali je bilo 2-2 na poluvremenu. U drugom Dinamo nije bio ravnopravan

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026