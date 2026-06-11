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NEMA DOGOVORA

Obrat u Osijeku? Radotić ipak napušta klupu 'bijelo-plavih'

Piše Jakov Drobnjak,
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Obrat u Osijeku? Radotić ipak napušta klupu 'bijelo-plavih'
Osijek: Susret Osijeka i Vukovara u 33. kolu SuperSport HNL-a | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Šok u Osijeku! Radotić ipak odlazi jer nema dogovora s klubom. Pripreme počinju za 10 dana, a klub se još nije službeno oglasio

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Nakon što je novi sportski direktor Osijeka, Kenneth Zandvliet, rekao kako se ozbiljno razmatra o produljenju s Tomislavom Radotićem, stigao je veliki obrat. Kako piše Gradimir Đukarić za Sportske novosti, Radotić ipak napušta Osijek te neće dobiti novi ugovor, iako je ostvario sve ciljeve koje je imao kada je stigao na klupu.

Osijek: Susret Osijeka i Vukovara u 33. kolu SuperSport HNL-a
Osijek: Susret Osijeka i Vukovara u 33. kolu SuperSport HNL-a | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

- Treneru Radotiću sam objasnio ono što klub očekuje u budućnosti, kao i svoje ideje, koje je on prihvatio. Naravno da u suprotnom slučaju ne bi imalo smisla nastaviti suradnju. Razgovarali smo sat i pol vremena, on je bio sretan kada je čuo našu novu politiku i to je razlog zbog čega razmišljamo o produljenju ugovora - rekao je Zandvliet na svom predstavljanju.

Čini se kako od toga neće biti ništa. Navodi se da dugo nije bilo nikakvog pomaka što se tiče ugovora, a onda je, navodno, Radotić od kluba dobio ponudu koja ne bi zadovoljila ni trenere u nižem rangu hrvatskog nogometa. Službenog priopćenja još nema, ali uskoro bi se sve trebalo znati jer Osijek s pripremama počinje za točno 10 dana (21. lipnja), a do tada će netko morati preuzeti kormilo momčadi.

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