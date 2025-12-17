Obrvan nakon blamaže na SP-u opleo po igračicama: Pa nikad nismo bili velesila u rukometu

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija nastupom na nedavnom Svjetskom prvenstvu u Nizozemskoj nastavila je slobodan pad na velikim natjecanjima. Nakon senzacionalne bronce na Euru 2020. uslijedili su 18. mjesto na SP-u 2021., deseto mjesto na Euru 2022. pa, pod vodstvom Ivice Obrvana, 14. mjesto na SP-u 2023., 19. mjesto na Euru 2024., neviđeni gubitak Olimpijskih igara protiv Mađarske, neplasman na Svjetsko prvenstvo kroz kvalifikacije pa, nakon dobivanja pozivnice, dodatno prosipanje ugleda nastupom u Presidents Cupu i osvajanje 25. mjesta na svijetu.

- Dugo svjetsko prvenstvo, pogotovo nastavkom prvenstva gdje smo ispali iz glavne faze prvenstva. S našeg kuta, taj Presidents Cup je bio i mučenje, gdje nam se ne da igrati utakmice jer su europske ekipe izraziti favorit ovdje - rekao je Obrvan gostujući na HTV-u pa dodao:

- Francuska je ispala u Presidents Cup prije par godina pa su postale svjetske prvakinje. Hoćemo li mi to? Vjerojatno nećemo. Dobra stvar je što su mlade igračice dobile iskustva i dodatnih utakmica.

U odnosu na originalnu postavu "kraljica šoka" puno se igračica promijenilo, a neke je, poput Ćamile Mičijević, Tee Pijević i Valentine Blažević, otpisao bez objašnjenja. Istovremeno, u savezu su proteklih godina prepustili Hrvatice Mateu Pletikosić i Martu Batinović Crnoj Gori, a Katarinu Pandžu Austriji. Puno je tu bilo autogolova, a Obrvan pere ruke, kritizira igračice zbog ozljeda, ali i klubove:

- Hrvatska nikad nije bila velesila u svjetskom rukometu. Nakon medalje svako mjesto ispod toga smatra se neuspjehom, ali treba biti realan. Hrvatska se i prije bronce, kao i danas, nalazi u borbi za svoj prostor u vrlo skučenom bazenu igračica. Imamo nedostatak kvalitete u hrvatskim klubovima koji stvaraju reprezentativke, borimo se s osnovnim uvjetima rada u lokalnim sredinama i nemamo veliki broj igračica između kojih možemo birati. Za svaku igračicu stalno strahujete hoće li ostati zdrava.