Obrvan: Ovo sada je realnost, ali ima svjetla na kraju tunela

Rukometašice Francuske pobijedile su Hrvatsku (30-19) u prepunoj Dvorani europskih prvaka u gradu rukometa Bjelovaru. Susret se igrao u sklopu 3. kola kvalifikacija za Europsko prvenstvo koje će se krajem godine održati u čak pet zemalja; Poljska, Rumunjska, Turska, Češka i Slovačka, a igra se od 3. do 20. prosinca.

Nakon utakmice izjavu za je dao izbornik Ivica Obrvan.

- Mogu biti zadovoljan borbenošću svojih djevojaka. Imam osjećaj kao da su se cure prvo poluvrijeme prestrašile te snage Francuske, njihovog imena i fizičkih karakteristika. Primili smo puno lakih golova u prvome dijelu, pogotovo iz kontre gdje je bilo slabije vraćanje u obranu. Nije to izgledalo dobro, kao što je i rezultat pokazao.

Zadovoljan je prikazanom igrom u drugom poluvremenu.

- Drugo poluvrijeme smo uspjeli ublažiti rezultat što se tiče odnosa rezultata iz prvog dijela. Napravili smo puno tehničkih pogrešaka, dosta njih koje su bile pod pritiskom. Nismo mogli do kraja izdržati fizički kontakt. Jednostavno, koliko je Francuska u ovom trenutku bolja teško je govoriti. S jednom vrlo dobrom igrom su nas pobijedile i čestitam djevojkama, pogotovo na drugom poluvremenu i borbenosti koje su pružile.

Posebno je zadovoljan kako su se 'kraljice šoka' u jednom trenutku spustile na sedam razlike i napravile odličnu mini seriju uzastopnih golova.

- Nakon poluvremena možete izgubiti dalje s 20 ili 25 razlike, ali smogli smo snage da dođemo na zaostatak od sedam golova. Imali smo i par kontri da to još malo spustimo. Šteta što nismo izgubili s manje razlike s obzirom na prikazano u drugom poluvremenu i zalaganje, pogotovo prvih 20 minuta u nastavku. Na kraju je popustila koncentracija, a u igru su ušle djevojke koje imaju manju minutažu ili uopće nisu igrale do sada za reprezentaciju. Većina rukometne javnosti očekivala je pobjedu Francuske, a kako je to izgledalo vidjeli ste večeras.

Komentirao je i iduću utakmicu kvalifikacija koja je u nedjelju u francuskom Metzu protiv istog protivnika.

- Realno govoreći, ovo je uvjerljivi poraz i ogromna razlika u kvaliteti između nas i njih. Bili smo oslabljeni danas bez puno standardnih reprezentativki koje su nastupale na SP, a danas ih nije bilo. Tina Barišić je na jednom od zadnjih treninga uganula gležanj i prije utakmice nismo znali hoće li moći igrati ili ne. Svjetla na kraju tunela uvijek ima. Francuska je uz Norvešku sigurno najdominantnija reprezentacija na svijetu i uvijek igra za medalje.

Budućnost i kvalifikacije za EP prema njemu nisu ugrožene.

- Situacija u skupini je dobra i plasman za EP je u našim rukama. Diktiramo i vjerujemo da imamo kvalitetu s kakvim god poteškoćama da se plasiramo na Euro, što je i krajnji cilj. Siguran sam da ćemo to ostvariti.

Bjelovar i novouređena Dvorana europskih prvaka je po izborniku bila sjajan domaćin.

- Zahvalio bi se domaćinu gradu Bjelovaru, gradonačelniku i svim strukturama koje su, prije svega za sebe i svoj grad uredili ovako lijepu dvoranu i ona će ponajviše služiti rukometu i publici koja je bila sjajna kroz cijeli susret. Na trenutke smo im donijeli veselje, a u nekima nismo, ali možda je to u ovom trenutku nekakva realnost. Veseli me da smo puno bolje odigrali drugo poluvrijeme u odnosu na prvi dio.

Susret je prokomentirala i kružna napadačica Sara Šenvald.

- Izgubile smo s prevelikom razlikom. Ušle smo u utakmicu loše; Prvo poluvrijeme bilo je definitivno za zaborav, a u drugom smo popravili dojam. Sad moramo dobro analizirati sve jer nas za par dana očekuje uzvratna utakmica u Metzu.

I ona je, kao i izbornik, vidjela vrlo pozitivno drugo poluvrijeme i zahvalila se sjajnoj publici u Bjelovaru.

- Digli smo nivo obrane, u napadu poboljšali realizaciju i smanjili tehničke pogreške što se vidjelo i na rezultatu. Francuskinje greške ne opraštaju. Zahvalila bih se navijačima u Bjelovaru, na punoj dvorani i nadam se da ćemo popraviti dojam te odigrati bolju utakmicu u Metzu.

Golmanica Ivana Kapitanović povratnica je u reprezentaciju i prokomentirala je susret.

- Trenutačno su obje reprezentacije u smjenama generacije. One imaju puno ozljeda kao i mi, ali ne znam što reći. Bilo je vrlo lijepo u pojedinim trenucima utakmice, a u nekima smo se pitale hoće li ovo više završiti. Mislim da trebamo naći neki balans između nas i naše igre da bi došle do poželjnijeg rezultata.

Osvrnula se na početak utakmice i loš ulazak u susret.

- Ne znam baš da nas je strah kočio, nadam se da nije jer se nemamo čega bojati. Možda jedino njihove fizičke snage, ali moramo i to osjetiti. Na početku su kažnjavale svaku našu grešku i svako poludodavanje i polufaul, ali mislim da smo se nekako u drugom dijelu probudile, išle odlučnije i jače u duele.

Misli da će biti teško u gostima idući susret.

- Teško će biti u Metzu. Nikad nisam igrala protiv Francuske u Metzu, ali bit će mi drago tamo vratit se. Možemo i moramo bolje jer smo u drugom dijelu stvarno prikazale da možemo. Trebamo biti upornije i igrati na način na koji želimo.

Zadnja u nizu izjava bila je Hannah Vuljak, trenutačna igračica Podravke koja je prošle sezone igrala za ŽRK Bjelovar, a od iduće će igrati za Budućnost iz Podgorice.

- Jedna velika čast je prije svega igrati za reprezentaciju i izraziti ponos. Kad sam bila u Bjelovaru bilo mi je jako lijepo, uvijek su nas podržavali navijači kao i danas. Nova dvorana je stvarno odlična, jako je lijepa i drago mi je da su navijači danas došli i popunili sve tribine.

Svjesna je da za nedjelju moraju biti na višem nivou.

- Moramo popraviti greške koje smo danas radile, dati sve od sebe i izvući najbolji mogući rezultat. Svakog treba respektirati, pa tako i Finsku i Švedsku. Obje reprezentacije smo dobili već, ali naravno da želimo osvojiti nova četiri boda i izboriti Euro.

Srećom, ovaj susret i onaj u Francuskoj koji se igra u nedjelju u 16.30 sati u Metzu, nisu odlučujući jer su izabranice Ivice Obrvana pobijedile Finsku u Sisku (25-17) i Kosovo u Prištini (32-22) u dosadašnjem dijelu kvalifikacija. Još su preostala dva susreta s potonje spomenutim reprezentacijama nakon gostovanja u Francuskoj.