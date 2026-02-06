Obavijesti

VELIKO POJAČANJE

EKSKLUZIVNO Prve fotografije Jagušića u zelenom dresu: Sada je službeno u Panathinaikosu!

Piše Jakov Drobnjak,
EKSKLUZIVNO Prve fotografije Jagušića u zelenom dresu: Sada je službeno u Panathinaikosu!
Foto: privatna arhiva

Adriano Jagušić postao je igrač grčkog velikana Panathinaikosa. Obavio je službeno fotografiranje te stavio potpis na ugovor koji ga veže za klub na četiri i pol godine

Adriano Jagušić i službeno je novi igrač grčkog Panathinaikosa. Slaven Belupo je oborio rekord i dobit će oko 5,2 milijuna eura fiksne odštete, uz 800 tisuća eura bonusa i 20 posto od budućeg transfera. Prijelazni rok je u Grčkoj trajao do petka, 6. veljače, ali je Panathinaikos uspio na vrijeme registrirati Jagušića. Potpisao je na četiri i pol godine.

Foto: privatna arhiva

Daroviti veznjak potpisat će ugovor na četiri i pol godine, a u Atenu stiže kao velika želja Rafe Beniteza koji je, između ostalih, vodio i Chelsea, Real Madrid, Napoli, Inter, Liverpool. Zanimanje su pokazali i klubovi poput Leipziga, Brage i Werdera, kao i Dinamo, ali prema posljednjim informacijama ponuda "modrih" nije zadovoljila "farmaceute", iako je zagrebački klub nudio i visok postotak od eventualnog budućeg transfera.

Foto: privatna arhiva

Sa samo 20 godina Jagušić ima 67 nastupa, postigao 16 golova i dodao 10 asistencija u profesionalnoj karijeri za Slaven. Ove sezone ima 22 nastupa te učinak od devet golova i šest asistencija u prvenstvu i Kupu Hrvatske. 

