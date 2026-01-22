DINAMO - FCSB 4-1 Kod "modrih" je puno igrača bilo raspoloženo, a u nastavku im sami ocijenite koji su bili najbolji
KAKO SU IGRALI
Ocijenite igrače Dinama nakon pobjede protiv FCSB-a u EL-u
Čitanje članka: < 1 min
Dinamo je pobjedom nad FCSB-om 4-1 napravio velik, golem korak prema plasmanu u play-off Europske lige. Strijelci za modre bili su Monsef Bakrar u sedmoj minuti, Dion Drena Beljo u 11. i 71., a točku na 'i' stavio je Sandro Kulenović u trećoj minuti sudačke nadoknade. Za goste je jedini pogodak zabio Bîrligea u 42. minuti.
U nastavku ocijenite igrače "modrih".
