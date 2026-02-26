Ocijenite igrače Dinama u 120 minuta produžetaka s Genkom

Nakon što su u prvom susretu izgubili u Zagrebu 3-1, nogometaši Dinama uspjeli su u Genku slaviti identičnim rezultatom gurnuvši susret u produžetak. Nažalost, u dodatnih 30 minuta domaćin je zabio dva gola, a Dinamo nakon Stojkovićeve gluposti ostao s igračem manje.

Golove za Dinamo zabili su Mounsef Bakrar (45'+1') i Luka Stojković (57'-11m, 75'), a za domaćine Yira Sor (52'), Junya Ito (101') i Daan Heymans (114'). Mario Kovačević napravio je četiri promjene u odnosu na prvu utakmicu na Maksimiru.

Niko Galešić zamijenio je Domingueza, a Bruno Goda je na lijevom beku dobio prednost ispred Pereza Vinlofa. Beljo je bio suspendiran, pa je Monsef Bakrar krenuo u vrhu napada, a Gabriel Vidović zamijenio je ozlijeđenog Hoxhu. Tijekom utakmice u igru su ušli Perez Vinlof, Cardoso Varela, Mateo Lisica i Marko Soldo.