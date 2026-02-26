Obavijesti

Sport

Komentari 2
'MODRI' ISPALI IZ EUROPE

Ocijenite igrače Dinama u 120 minuta produžetaka s Genkom

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Ocijenite igrače Dinama u 120 minuta produžetaka s Genkom
Foto: MAURICE VAN STEEN

Niko Galešić zamijenio je Domingueza, a Bruno Goda je na lijevom beku dobio prednost ispred Pereza Vinlofa. Beljo je bio suspendiran, pa je Mounsef Bakrar krenuo u vrhu napada

Admiral

Nakon što su u prvom susretu izgubili u Zagrebu 3-1, nogometaši Dinama uspjeli su u Genku slaviti identičnim rezultatom gurnuvši susret u produžetak. Nažalost, u dodatnih 30 minuta domaćin je zabio dva gola, a Dinamo nakon Stojkovićeve gluposti ostao s igračem manje.

Golove za Dinamo zabili su Mounsef Bakrar (45'+1') i Luka Stojković (57'-11m, 75'), a za domaćine Yira Sor (52'), Junya Ito (101') i Daan Heymans (114'). Mario Kovačević napravio je četiri promjene u odnosu na prvu utakmicu na Maksimiru.

Niko Galešić zamijenio je Domingueza, a Bruno Goda je na lijevom beku dobio prednost ispred Pereza Vinlofa. Beljo je bio suspendiran, pa je Monsef Bakrar krenuo u vrhu napada, a Gabriel Vidović zamijenio je ozlijeđenog Hoxhu. Tijekom utakmice u igru su ušli Perez Vinlof, Cardoso Varela, Mateo Lisica i Marko Soldo.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Splitska ljepotica najviše trenira donji dio tijela. Zovu je najsnažnijom ženom na svijetu
LARA SANTINI

FOTO Splitska ljepotica najviše trenira donji dio tijela. Zovu je najsnažnijom ženom na svijetu

Lara Santini u prošlosti se bavila gimnastikom i atletikom, a studentica je Kineziološkog fakulteta u Zagrebu. Trenira pet puta tjedno po dva sata, a najviše donji dio tijela jer se natječe u kategoriji wellness fitnessa
FOTO Georgina se osigurala. Pukne li ljubav, evo što joj ide
RONALDO, PAZI

FOTO Georgina se osigurala. Pukne li ljubav, evo što joj ide

Ronaldo i Georgina uskoro će uploviti u bračne vode. Kako je objavio portugalski časopis TV GUIA, par ima dogovoreni sporazum koji regulira njihov zajednički život te je riješena i situacija ako dođe do prekida
Hrabri 'modri' ipak ispali iz Europe, Stojković zabio dva pa zbog šamara dobio crveni!
GENK - DINAMO 3-3 (6-4 UK.)

Hrabri 'modri' ipak ispali iz Europe, Stojković zabio dva pa zbog šamara dobio crveni!

Dinamo je izgubio prvu utakmicu 3-1. Nakon 90 minuta u Belgiji vodio je 3-1 i izborio produžetke. U prvom produžetku 'modre' je golom šokirao Ito, potom je Stojković dobio crveni, a Heymans je zabio za 3-3, ukupnih 6-4

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026