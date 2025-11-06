Obavijesti

Sport

Komentari 12
POSLIJE DEBAKLA

Ocijenite nastupe Dinamovih igrača nakon poraza od Celte

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: UEFA Europska liga, grupna faza, 4. kolo, GNK Dinamo - Celta Vigo | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Celta Vigo nanjela je prvi europski poraz Dinamu ove sezone. 'Modri' su tako ostali na sedam bodova i idalje imaju dobru poziciju za prolazak dalje

Dinamo je u četvrtom kolu Europske lige doživio prvi ovosezonski poraz. Na Maksimiru je bolja bila Celta Vigo, koja je slavila s 3-0. Španjolci su poveli već u trećoj minuti pogotkom Durana. U 28. minuti Dominguez je nespretno skrenuo loptu u vlastitu mrežu i prevario Nevistića, a do kraja poluvremena, u 44. minuti, Duran je još jednom zatresao mrežu.

Nastupe igrača ocijenite ispod.

OSTALO

