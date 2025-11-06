Celta Vigo nanjela je prvi europski poraz Dinamu ove sezone. 'Modri' su tako ostali na sedam bodova i idalje imaju dobru poziciju za prolazak dalje
POSLIJE DEBAKLA
Ocijenite nastupe Dinamovih igrača nakon poraza od Celte
Dinamo je u četvrtom kolu Europske lige doživio prvi ovosezonski poraz. Na Maksimiru je bolja bila Celta Vigo, koja je slavila s 3-0. Španjolci su poveli već u trećoj minuti pogotkom Durana. U 28. minuti Dominguez je nespretno skrenuo loptu u vlastitu mrežu i prevario Nevistića, a do kraja poluvremena, u 44. minuti, Duran je još jednom zatresao mrežu.
Nastupe igrača ocijenite ispod.
