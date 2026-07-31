Ocijenite sve igrače Dinama i Slaven Belupa. Kako su igrali?

Dinamo je pobjedom otvorio novu sezonu HNL-a. "Modri" su na Maksimiru svladali Slaven Belupo 2-0, a čovjek odluke bio je Dion Drena Beljo koji je u 34. i 52. minuti postigao pogotke na utakmici. Hrvatski napadač najbolje je reagirao u kaznenom prostoru kod prvog gola i sjajno matirao nemoćnog Sentića kod drugog pogotka na asistenciju Stojkovića.

Momčad Marija Kovačevića od početka je imala više loptu u nogama, prilike i kontrolirala je ritam susreta, dok je Slaven Belupo svoju priliku tražio iz kontranapada i čvrstom obranom pokušavao ostati u utakmici. Dinamo je imao više inicijative i nekoliko situacija za povećanje prednosti, čak se nekoliko puta tresao i okvir gola 'farmaceuta'. U nastavku su 'modri' rutinski čuvali prednost i na kraju upisali važna tri boda za start prvenstva.