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Ocijenite sve igrače Dinama i Slaven Belupa. Kako su igrali?

Piše 24sata,
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Ocijenite sve igrače Dinama i Slaven Belupa. Kako su igrali?
Zagreb: Utakmica 1. kola SuperSport HNL GNK Dinamo - NK Slaven Belupo | Foto: Igor Soban/PIXSELL
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DINAMO - SLAVEN 2-0 Na Maksimiru su "modri" i "farmaceuti" otvorili 36. izdanje domaćega nogometnog prvenstva. Tko je bio najbolji, tko najlošiji na terenu? Ostavite ocjene pa saznajte prosjek među čitateljima

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Dinamo je pobjedom otvorio novu sezonu HNL-a. "Modri" su na Maksimiru svladali Slaven Belupo 2-0, a čovjek odluke bio je Dion Drena Beljo koji je u 34. i 52. minuti postigao pogotke na utakmici. Hrvatski napadač najbolje je reagirao u kaznenom prostoru kod prvog gola i sjajno matirao nemoćnog Sentića kod drugog pogotka na asistenciju Stojkovića.

Momčad Marija Kovačevića od početka je imala više loptu u nogama, prilike i kontrolirala je ritam susreta, dok je Slaven Belupo svoju priliku tražio iz kontranapada i čvrstom obranom pokušavao ostati u utakmici. Dinamo je imao više inicijative i nekoliko situacija za povećanje prednosti, čak se nekoliko puta tresao i okvir gola 'farmaceuta'. U nastavku su 'modri' rutinski čuvali prednost i na kraju upisali važna tri boda za start prvenstva.

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