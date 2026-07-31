VIDEO Nova sezona, ali stare navike! Beljo je dva puta zabio protiv nemoćnih Koprivničana

Beljo je sjajno dva puta pogodio za Dinamo protiv Slavena! Dinamo dominirao od starta, a hrvatski napadač je u 34. i 52. minuti precizno pogodio za zasluženo vodstvo 'modrih'
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Dinamo je poveo protiv Slaven Belupa u 34. minuti susreta prvog kola HNL-a, a strijelac je bio Dion Drena Beljo. Hrvatski reprezentativni napadač najbolje se snašao u kaznenom prostoru nakon dobro izgrađene akcije domaćih i sjajnim štopanjem lopte te preciznim udarcem matirao gostujućeg vratara za zasluženo vodstvo 'modrih'.
Drugi gol stasiti napadač zabio je u 52. minuti utakmice. Dinamovi veznjaci uzeli su loptu na sredini terena; Mišić je proslijedio loptu do Stojkovića, a ovaj sjajno uposlio Belju koji je izbio sam pred nemoćnog Sentića.
Momčad Marija Kovačevića od samog je početka nametnula visok ritam i kontrolirala posjed lopte, dok se Slaven Belupo uglavnom branio i pokušavao zaprijetiti iz kontranapada. Inicijativa Dinama naposljetku je urodila plodom sredinom prvog dijela, a i početkom drugog poluvremena, kada je Beljo svojim pogocima okrunio bolju igru domaćina i donio im prednost.
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