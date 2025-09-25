Obavijesti

Ocijenite sve igrače Dinama u pobjedi nad Fenerbahčeom 3-1

Ocijenite sve igrače Dinama u pobjedi nad Fenerbahčeom 3-1
Dinamo razbio Fenerbahče 3-1 na Maksimiru! Dva gola Belje, jedan Bakrara, gledatelji oduševljeni. Modri vode na ljestvici Europske lige. Glasajte za najbolje igrače u anketi 24sata

Dinamo je na sjajan način otvorio europsku sezonu trijumfom nad turskim velikanom Fenerbahčeom 3-1 na Maksimiru pred 13.926 gledatelja uz dva gola Diona Drene Belje i jedan Mounsefa Bakrara. Već nakon prve večeri, doduše nepotpunog prvog kola Europske lige, preuzeo je prvo mjesto na ljestvici i pun optimizma dočekuje iduću utakmicu protiv Maccabi Tel Aviva za tjedan dana u Bačkoj Topoli.

U velikoj anketi 24sata ocijenite sve pojedince iz momčadi "modrih" od 1 do 5. Tko vas je oduševio, tko je bio prosječan, a od koga ste očekivali više?

