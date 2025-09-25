Ocijenite sve igrače Dinama u pobjedi nad Fenerbahčeom 3-1

Dinamo je na sjajan način otvorio europsku sezonu trijumfom nad turskim velikanom Fenerbahčeom 3-1 na Maksimiru pred 13.926 gledatelja uz dva gola Diona Drene Belje i jedan Mounsefa Bakrara. Već nakon prve večeri, doduše nepotpunog prvog kola Europske lige, preuzeo je prvo mjesto na ljestvici i pun optimizma dočekuje iduću utakmicu protiv Maccabi Tel Aviva za tjedan dana u Bačkoj Topoli.

