Ocijenite sve igrače Dinama za izvedbu protiv Betisa u Zagrebu

Susret Dinama i Real Betisa u 6. kolu Europske lige | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Dinamo doživio potop! Tri poraza zaredom, posljednji protiv Betisa 3-1. Autogol i loša igra obilježili katastrofu. Ocijenite sve igrače

Nakon briljantnog ulaska u glavni dio Europske lige, za koju nije trebao igrati kvalifikacije, i dvije pobjede u prva dva kola pa remija, Dinamo je pretrpio tri bolna poraza od Celte (3-0), Lillea (4-0) i Betisa (3-1). Novi šamar koji će prodrmati ionako poljuljanu atmosferu oko maksimirskog kluba koji je izgubio i sedmu utakmicu u sezoni.

BBB na Makismiru 01:09
BBB na Makismiru | Video: Jakov Drobnjak/24sata

Sergi Dominguez zabio je autogol u 31. minuti, Rodrigo Riquelme tri minute poslije zabio drugi, a Antony nakon loše reakcije Ivana Filipovića u 38. minuti postavio konačnih 3-0. Dinamo je prvi udarac u okvir imao tek u 86. minuti, bila je to potpuno jednosmjerna utakmica. A sve igrače Dinama koji su nastupili možete ocijeniti brojčano od 1 (najslabija) do 5 (najbolja) pa provjeriti prosječnu ocjenu čitatelja 24sata.

