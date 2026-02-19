DINAMO - GENK 1-3 "Modri" imaju vrlo težak zadatak u Belgiji da se domognu osmine finala Europske lige, nastavili su se problemi iz dobrog dijela glavne faze natjecanja
OD 1 DO 5
Ocijenite sve igrače Dinama za izvedbu u porazu protiv Genka
Čitanje članka: < 1 min
Kako su igrali dinamovci u porazu od Genka 3-1 u prvoj utakmici šesnaestine finala Europske lige na Maksimiru? Ostavite ocjene od 1 do 5 i pogledajte prosječnu ocjenu.
