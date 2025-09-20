HAJDUK - DINAMO 0-2 Prvi od četiri ovosezonska derbija na Poljudu pripao je Zagrepčanima golovima Hoxhe i Bakrara. U velikoj anketi 24sata ocijenite sve igrače koji su nastupili
OD 1 DO 5
Ocijenite sve sudionike derbija: Tko je bio najbolji, tko najlošiji?
Čitanje članka: < 1 min
Tko je dominirao, tko zakazao? Tko je bio odličan, kome biste dali ocjenu nedovoljan? U velikoj anketi 24sata ostavite ocjene za sve igrače Hajduka i Dinama (0-2) koji su nastupili na prvom ovosezonskom Vječnom derbiju hrvatskog nogometa. Ocjene ostavite brojčano od 1 do 5, a glas se računa klikom na "Pošalji" tek nakon što ste ostavili ocjene za sve igrače jedne i druge momčadi.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+