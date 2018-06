Od četvrte lige došli do Serie A, a sada im prijeti izbacivanje

Novorođena Parma Calcio 1913 napravila je svojevrsno čudo. U samo tri godine, nakon bankrota, dogurali su od četvrte lige do Serie A, ali veselje im je pokvarila istraga koja je pokrenuta zbog sumnje da su do takvog uspjeha došli namještanjem.

Za ulazak u prvu ligu igrali su protiv Spezije te pobijedili 2-0. Sporna situacija, zbog koje je pokrenuta istraga, bio je jedanaesterac koji je dosuđen za Speziju. Izvodio ga je bivši igrač Parme Alberto Gilardino i - promašio.

Parma Calcio are back! 💛💙



2015: Relegated to Serie D

2016: Promoted to Serie C

2017: Promoted to Serie B

2018: Promoted to Serie A