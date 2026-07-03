Od debija Hrvatske nitko nije primio više penala na SP-u...

Hrvatska nogometna reprezentacija ispala je sa Svjetskog prvenstva. Portugal je u petak ujutro slavio 2-1 u šesnaestini finala Mundijala u dramatičnoj utakmici odigranoj u Torontu. Hrvatska je povela početkom drugog poluvremena zahvaljujući Ivanu Perišiću, a Cristiano Ronaldo poravnao je na 1-1 s bijele točke. Konačnih 2-1 postavio je Goncalo Ramos golom glavom u sudačkoj nadoknadi.

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Zanimljivo, Ronaldu je ranije spomenuti penal bio jedini dodir s loptom u 81 minuti na terenu, a njegov je gol bio osmi kojeg je Hrvatska primila iz penala na Svjetskim prvenstvima.

Prema objavi stranice Ofenziva, nijedna reprezentacija nije primila više penala od Hrvatske od debija "vatrenih" na Svjetskom prvenstvu 1998. godine. Do danas smo taj rekord dijelili s Francuzima, koja ih je primila sedam.

Argentina je primila šest penala, Nizozemska pet, a četiri su ih primili Brazil, Južna Koreja i Tunis.