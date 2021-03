Od bejzbolaša sa solidnom sveučilišnom karijerom koji nije dobio šansu među 'profićima' do jednog od najvećih boraca u povijesti UFC-a, a upravo je američka organizacija povodom nadolazeće borbe, koja je na rasporedu u noći na 28. ožujka, 'izbacila' priču o njegovom putu prema naslovi prvaka.

Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati OVDJE.

To je sportska priča Stipe Miočića koji se nikad nije ustručavao svojih hrvatskih korijena. Štoviše, uvijek se dičio porijeklom, a njegov ga je otac Bojan opisao ne kao američkog Hrvata nego 'samo' Hrvata budući da su mu oba roditelja - Hrvati.

Stipina je karijera na najvećoj svjetskoj pozornici (UFC) započela prije nepunih 10 godina, 8. listopada 2011., a on je svoju priliku objeručke prihvatio i debitirao pobjedom protiv Joeya Beltrana sudačkom odlukom, a zatim je nokautirao Philipa De Friesa i Shanea del Rosarija. Potom je doživio prvi poraz u karijeri od Stefana Struvea, jedinog borca kojem je Stipe 'ostao dužan' budući da se za oba druga poraza (Junior dos Santos i Daniel Cormier) revanširao svojim protivnicima, a u DC-jevom slučaju i dvaput! Nakon poraza od nizozemskog 'nebodera' nije niti na trenutak pomislio da nije stvoren za titulu UFC-ovog prvaka, već je počeo trenirati duže i jače.

Shodno tome nanizao je Roya Nelsona, Gabriela Gonzagu pa na koncu i Fabija Maldonada u njegovom domaćem Brazilu. Ipak, dos Santos mu u sljedećoj borbi nije dopustio da pobjedi i trećeg Brazilca zaredom, ali je Stipe svojom borbenošću osvojio srca navijača diljem svijeta. Naljutio se Stipe pa je nokautirao opasnog Marka Hunta i Andreja Arlovskog te je došao trenutak koji smo svi dugo čekali - borba za naslov. I to protiv Brazilca Fabrizia Werduma, kojeg su tada smatrali najvećim teškašem u povijesti MMA, u Curitiba Areni pred 45 tisuća ljudi.

I nije se preplašio atmosfere, nego nokautirao Brazilca na njegovom domaćem terenu nevjerojatnim krošeom, i to dok se pomicao unatrag, što je dalje jedan od najuzbudljivijih nokauta u povijesti UFC-ove teške kategorije. Kakva je to snaga, kakva moć u toj desnici da je Werdum pao kao 'pokošen' da ni i sljedećih nekoliko minuta nije znao uopće gdje je.

A Miočić je znao! Znao je da nakon toliko prolivene krvi, znoja i suza na vrhu svijeta, a i tamo je ostao skroman i uvijek naglašavao da mu je na prvom mjestu obitelj, vjera i domovina pa tek onda sve ostalo.

Prva borba za obranu naslova prvaka - Alistair Overeem. Potom već spomenuti revanš protiv JDS-a, samo što ovog puta Miočić nije uopće sucima dao priliku da mu možda ukradu pobjedu, već je nokautirao Brazilca u prvoj rundi. Sljedećom pobjedom, onom protiv skorašnjeg protivnika Francisa Ngannoua, ušao je u povijest kao prvi UFC-ov teškaš s tri uzastopne obrane naslova. 'Guralo' se Kamerunca kao velikog favorita, ima čovjek 'topove' u rukama...i tako dalje i tako bliže. No, Miočić ga je u potpunosti neutralizirao i pokazao tko je 'gazda' svih teškaša. Jadni Dana White grizao je nokte kao da je uložio sve što ima na pobjedu kamerunskog 'Predatora'.

A onda je u teškašku diviziju došao Daniel Cormier s ciljem da postane prvi borac u UFC-u s naslovima u poluteškoj i teškoj kategoriji. I uspio je, ali samo nakratko. Jer Miočić je pobijedio sljedeće dvije borbe i tako uspješno zaključio jednu od najvećih trilogija te američke organizacije.

Mora li se još dokazivati? Očito mora jer su ga ponovno uvrstili kao 'underdoga' u nadolazećoj borbi protiv Ngannoua, ali Stipe voli upravo to - da ga se podcjenjuje. A na njemu je po stoti put dokazati su svi oni bili u krivu!

Stipe je prvi put posjetio Hrvatsku u ljeto 2014. te obišao maminu rodbinu u Cetingradu i očevu u Rtini kod Zadra, a posljednji put (zasad) 2016., prvi put kao - svjetski prvak.

Mnogi mu zamjeraju kakav je to Hrvat koji ne zna hrvatski, ali ljudi moji Stipe je napravio za Hrvatsku puno više od mnogih koji pričaju 'po naški', a ukrali bi i Bogu i čovjeku. Od promocije Hrvatske i Hrvata diljem svijeta do pomoći unesrećim ljudima iz Petrinje iz okolice. Možda ne zna pričati hrvatski, ali u ovom slučaju, njegova djela pričaju sama za sebe. "Acta, non verba" i točka.