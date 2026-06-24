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Foto: JOHN E SOKOLOWSKI
NADMAŠIO IKONU 'VATRENIH' PLUS+

Od izbjeglice do junaka nacije: Budimir je postao najstariji strijelac 'vatrenih' ikad na SP-u!

Piše Miho Dobrašin,

Budimir je ikona Osasune i Pamplone, umalo je završio u rukometu, a njegovi su zbog rata napustili rodno selo Ozimicu pokraj Žepča...

Pokazao je da nikad nije kasno. Rad, kvaliteta i upornost doveli su ga do hrvatske reprezentacije tek s 29 godina. Ujesen 2023. godine skandirao mu je cijeli Maksimir nakon što je golom odveo "vatrene" na Europsko prvenstvo, a protiv Paname je Ante Budimir (34) osjetio kako je zabiti gol u hrvatskom dresu na velikom natjecanju. Štoviše, s 34 godine i 336 dana postao je najstariji hrvatski strijelac u povijesti svjetskih prvenstava, nadmašivši Ivicu Olića (34 godine i 277 dana) protiv Kameruna 2014. godine.

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Komentari 22
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