Od izbjeglice do junaka nacije: Budimir je postao najstariji strijelac 'vatrenih' ikad na SP-u!
Budimir je ikona Osasune i Pamplone, umalo je završio u rukometu, a njegovi su zbog rata napustili rodno selo Ozimicu pokraj Žepča...
Pokazao je da nikad nije kasno. Rad, kvaliteta i upornost doveli su ga do hrvatske reprezentacije tek s 29 godina. Ujesen 2023. godine skandirao mu je cijeli Maksimir nakon što je golom odveo "vatrene" na Europsko prvenstvo, a protiv Paname je Ante Budimir (34) osjetio kako je zabiti gol u hrvatskom dresu na velikom natjecanju. Štoviše, s 34 godine i 336 dana postao je najstariji hrvatski strijelac u povijesti svjetskih prvenstava, nadmašivši Ivicu Olića (34 godine i 277 dana) protiv Kameruna 2014. godine.